Cien años de la rifa pro infancia, un repaso a la figura del pediatra Avelino González y todos sus proyectos

La figura del médico pediatra Avelino González Fernández (Lamuño, Cudillero, 1893-Gijón, 1978) se nos antoja irrepetible si hablamos en Gijón de protección a la infancia y de salud. Por resumir. Fue don Avelino fundamental en la Junta de Protección de Menores de Gijón, alma del Instituto de Puericultura-Gota de Leche, del Hogar Maternal e Infantil… También en la atención a comedores escolares, vacunación, charlas sobre higiene en la radio y en diversas sociedades locales. Fue promotor del monumento a Alexander Fleming, iniciador en Gijón de la cabalgata de los Reyes Magos… Desempeñó don Avelino el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Gijón, fue miembro del RIDEA, Real Instituto de Estudios Asturianos…

Un sorteo de 1925, el año de la inauguración oficial del Instituto de Puericultura. | Muséu del Pueblu d’Asturies. Colección de Constantino Suárez

Hijo Adoptivo de Gijón en el año 1967, en el año 1990 se dio su nombre a una calle en el barrio de Perchera, junto al ambulatorio de Pumarín que ya desde enero de 1980 era el «Ambulatorio del doctor Avelino González». Otra cosa que podemos ver de don Avelino es el busto que está en el Instituto de Puericultura, sede actual de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

A la derecha, don Avelino González, el promotor de la Rifa Pro Infancia, en un sorteo celebrado en la década de los años 50. | Archivo Municipal de Gijón. Colección Instituto de Puericultura

Desde el sábado 23 de agosto de 1924, hace hoy un siglo, puso en marcha don Avelino el sorteo Rifa Pro Infancia para recaudar fondos a fin de ayudar, cómo no, a los niños y niñas de Gijón. Ponemos algún ejemplo del destino de lo recaudado. En la Escuela de Puericultura comenzó en el año 1929 la Escuela de Madres; la prioridad de don Avelino era una crianza saludable. Por otra parte, a pocos metros, el Hogar Maternal e Infantil, inaugurado en el año 1949, contaba con espacios para acoger niños y niñas abandonadas en la calle, había un comedor para embarazadas… Para financiar todo eso y mucho más la venta de la rifa Pro Infancia fue fundamental.

El primer sorteo –en el exterior de una Escuela de Puericultura-Gota de Leche no terminada– coincidió con el desarrollo en el paseo de Begoña, entre el 15 y el 31 de agosto de 1924, de la primera Feria de Muestras Asturiana.

Nos lo cuenta el propio médico en una autobiografía que vio la luz en el año 2020 con motivo de la exposición y publicación «El doctor Avelino González Fernández (1893-1978). De la beneficencia a la cuestión social». En septiembre de 2021 se inauguró la muestra en el Archivo Histórico de Asturias (Oviedo) y luego la pudimos ver en el gijonés Centro de Cultura Antiguo Instituto. En el catálogo de la exposición está esa autobiografía y además un artículo sobre la vida y obra del pediatra cuya autora es Carmen Suárez Suárez.

Don Avelino tenía noticias de que en Cartagena hacían una rifa para ayudar a niños y niñas. Viajó a Cartagena y regresó a Gijón entusiasmado: «Lo primero que hice fue buscar una imprenta que me hiciera los números, dar nombre a la rifa, Pro Infancia, […]. En agosto de 1924, y no lo puedo olvidar, mandé a mi esposa y sus hermanas al pabellón del Club de Regatas a que me vendieran los bonos…». Cada papeleta valía diez céntimos. Don Avelino tenía unos vendedores callejeros y la rifa se vendía también en conocidos comercios de Gijón, «yo pasaba todos los días por Masaveu, Casa Rato, La Caracola. Pasado el tiempo fui a periódicos y en Anuncios Breves preguntaba: ¿Ha comprado ya Pro Infancia?, ¿sabe que por 10 céntimos le pueden tocar 10 pesetas?».

Aquel 23 de agosto de hace cien años tuvo lugar el primer sorteo, con la presencia del alcalde, del gobernador civil y de muchos vecinos. Destacó en ese primer sorteo la ayuda de dos fábricas: la de Laviada y la de Moreda y Gijón. Ambas habían regalado a sus trabajadores papeletas por valor de mil pesetas.

La prensa lo explicaba el día antes: «El acto, en extremo sencillo, consistirá en extraer de un bombo que contiene las 200 bolas una de ellas, que es la premiada». Hay que aclarar que el edificio obra del arquitecto playu, nacido en Cimavilla, Miguel García de la Cruz –donde, en su exterior, tuvo lugar aquel primer sorteo– no tenía el aspecto que hoy vemos. Estaba sin terminar en realidad su inauguración oficial fue el año siguiente. El número ganador en aquel primer sorteo de la Rifa Pro Infancia del año 1924 nos lo desvela el diario «El Noroeste». Eran bolas numeradas del 1 al 200 y, casualmente, salió la bola número 1.

