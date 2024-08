El Grupo, pendiente de la autorización de El Musel para iniciar el traslado del piragüismo a Fomento

El Grupo Covadonga ha formalizado la petición ante la Autoridad Portuaria de Gijón para que autorice los entrenamientos de su sección de piragüismo, de los más pequeños, en aguas del Puerto Deportivo de Gijón. Una solicitud que se plasmó tras el primer contacto al respecto entre el actual presidente grupista, Joaquín Miranda y el de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, en una reunión en la que también participaron el presidente de la Federación de Vela del Principado, Marcelo Villanueva; el portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador; y el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, así como varios técnicos.

La autorización por parte de la Autoridad Portuaria es el último de los requisitos para el traslado de los piragüistas al Puerto Deportivo. Otra de las exigencias, por motivos de seguridad, es iluminar la lámina de agua, si bien el inicio de la actividad podría realizarse con antelación, dado que hasta mediados de octubre todavía hay luz del día durante el horario de los entrenamientos. La instalación de luminarias también es algo a lo que tendría que dar el visto bueno el Puerto, estando el Ayuntamiento de Gijón dispuesto a ceder algunas que ha retirado de otras instalaciones. La participación de los dos concejales del gobierno local gijonés en la reunión que se celebró hace varias semanas sirvió como "catalizador para encontrar soluciones", en palabras de asistentes al encuentro.

En que la Autoridad Portuaria conceda la autorización y en qué condiciones serán relevantes todas aquellas cuestiones relativas a la seguridad. A ese respecto, Capitanía Marítima de Gijón debe emitir un informe, que ya está preparando, sobre la propuesta del remo en la zona del canal de navegación de la dársena de Fomentín más próxima al dique de Fomento, al que los niños accederían directamente desde la rampa de la Varada de Fomento.

Para que los jóvenes piragüistas del Grupo Covadonga pudieran iniciar la temporada entrenando en el Puerto Deportivo, la autorización debería llegar para el 2 de septiembre. Sin embargo, para resolver el problema de la iluminación habría más margen, algo esto último en lo que el Ayuntamiento estaría dispuesto a echar una mano, según las fuentes consultadas. La última palabra también la tendrá aquí la Autoridad Portuaria, en cuanto a la autorización.

La adecuación de la lámina de agua en la que se quiere remar y de las instalaciones de la Varada de Fomento que tiene en concesión la Federación de Vela, que usaría como base la sección de piragüismo del grupo, ya han sido puestas a prueba. Fue el pasado mes de junio cuando 50 niños del Grupo, por turnos, remaron en la dársena de Fomentín. Junto a las buenas sensaciones, aquella prueba también llevó a algunas peticiones por parte del Grupo sobre condiciones relativas al espacio, la iluminación y seguridad y la capacidad máxima de palistas por turno. En la prueba se comprobó la estabilidad de la lámina de agua.

De materializarse, el traslado de la sección de piragüismo del Grupo a la Varada de Fomento, podría ser el primer paso para el proyecto que tiene en mente la Federación de Vela para crear ahí un centro náutico, proyecto en el que quiere implicar al Principado de Asturias. En cuanto al Grupo, supondría cerrar el capítulo de la eliminación del anillo navegable del Piles enmarcada en la renaturalización del río, un plan en el que no se pudo incluir su propuesta de instalar azudes hinchables porque conllevaría la pérdida de los fondos europeos concedidos para una obra que no se podrá modificar durante varios años y que, por lo tanto, no puede barajar modificaciones hasta entonces.

