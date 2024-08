"En lo nuestro, ofrecemos contenido superior a otras ferias a mitad de precio"

Héctor Lasheras Díez es el coordinador de la CometCon, un evento dedicado al entretenimiento que se celebra del 6 al 8 de septiembre en el recinto Luis Adaro, en una cita muy esperada por el público, casi al cierre del verano. El certamen llega cardo de novedades y una reivindicación. Reclaman más apoyos desde la organización para poder mantener la apuesta.

–Llegan a su quinta edición en Gijón, la duodécima en total. ¿En qué momento se encuentran?

–Estamos en un nivel bastante avanzado de maduración en cuanto al festival, la dinámica y las formas de proceder. La realidad es que también, a nivel de impacto, creo que el certamen se encuentra estabilizado. Siempre hemos querido crecer, hemos querido internacionalizarnos y eso lógicamente requiere un apartado económico que no cumple. Seguimos defendiéndonos como un evento referente por lo menos en la franja norte de España.

–¿Hay opciones de ese apoyo económico para crecer?

–A nivel de gestión propia del evento, las entradas, la comercialización o los patrocinadores privados hay un trabajo muy fuerte que cumple un poco con las expectativas. Lo que no podemos, o al menos no queremos de momento, es tener precios de festivales de Madrid o Barcelona. Estamos ofreciendo unos contenidos que en nuestro sector son iguales, incluso superiores a otras ferias, pero casi a la mitad de precio. Cualquier evento que tú vas a Barcelona en un día son 15 euros y nosotros estamos a 7. El crecimiento pasa por una apuesta de la administración, de saber si este modelo que nosotros ofrecemos, es el modelo de ocio que quieren para la juventud. O el modelo de turismo que se busca, porque creo que al final no deja de ser un punto de encuentro turístico, que hay que apoyar en consonancia de una forma estable y sostenida en el tiempo.

–¿Notan faltan de apoyo?

–Los nuevos proyectos se construyen a largo plazo y nosotros la maldición que hemos tenido ha sido acabar una edición y no saber si el año que viene volveríamos a estar. Encima pasamos por un traslado de Oviedo a Gijón y por la pandemia. Así que un poco lo que sí que echaríamos de menos es un compromiso estable en el tiempo.

–¿No está garantizado que vuelvan a repetir el próximo año en Gijón?

–Seguimos con la incertidumbre. No sé qué va a suceder de un año para otro. Cuando pasamos de Oviedo a Gijón el presupuesto se redujo un 50 por ciento. Y este año se ha vuelto a reducir otro tanto a nivel de Gijón. Así que me pregunto siempre qué queremos que sea. Si queremos que sea algo de un día, pues todo a un pabellón y el presupuesto es diferente. Pero llevamos doce años con un modelo. Eso es lo que creo que hay que mantener o hacer que crezca.

–¿Qué importancia tiene este evento, que llega recibir más de 24.000 espectadores y un 30 por ciento de público de fuera de Asturias?

–Ofrecemos un contenido de calidad en cuanto al público invitado. En la oferta que hay, se miman mucho los detalles y se organizan infinidad de concursos y de sorteos para dinamizar todo. Veo que vienen podcasts de Italia a los que hemos aconsejado grabar directos en el evento. Tenemos invitados internacionales que vienen de Dinamarca. Creo que sí que sabemos lo que somos, pero a lo mejor estamos fallando en explicar al resto qué es eso que somos.

–¿Qué tienen de especial?

–Pues que planteamos actividades en las que no se cobra por ninguna de ellas. El visitante puede ir gratis tras entrar a un concurso de cosplay a un taller, a escuchar a un youtuber, a hacerse una foto o la firma de un libro. Los eventos de este tipo para el perfil de público familiar y juvenil al que queremos llegar van en esta línea. Nos tratamos de diferenciar un poco del pagar por todo.

–¿Qué novedades ofrecen?

–Nuevos invitados y perfiles. Y nos plantamos en casi 200 equipos, entre ordenadores y consolas, en una gran apuesta lógica por el ocio. También hemos apostado bastante por el tema de los photocalls interactivos, o traer la moto de Akira, que es un reclamo interesante. Este año, en resumen, y en contraposición con el año pasado, nos centramos mucho en dar la difusión al X-Wing, a la nave de 14 metros, que era un poco el reclamo.

–Prosiga.

–Ahora queremos ver un poco más, que la gente disfrute interactuando con el evento. Es decir, que no haya un único gran reclamo, que la experiencia sea más completa y la gente diga me eché cuatro partidas con mis amigos a deportes virtuales, con el Drone Software, el Hadoop...

–¿Alguna recomendación especial para no perderse?

–Tengo mucha curiosidad de probarlo del Drone Software, un deporte de Corea donde se juega al balón con drones volando dentro de un hinchable. Me parece entretenido y es al menos algo diferente.

Suscríbete para seguir leyendo