La correspondencia entre Indalecio Prieto y el escultor Sebastián Miranda

Estamos en "Crónicas Gijonesas" y sin embargo los dos protagonistas de hoy son nacidos en Oviedo. Indalecio en el año 1883 y Sebastián en el año 1885. El político Indalecio Prieto y el escultor Sebastián Miranda. Eran muy amigos y parte de su correspondencia, publicada por primera vez en el año 1961 (luego hubo reediciones) se nos antoja muy desconocida y muy interesante.

Brevemente algunos datos biográficos. Indalecio Prieto Tuero (Oviedo, 1883-Ciudad de México, 1962), opositor a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, socialista, ministro durante la República de Hacienda primero y luego de Obras Públicas. Tras el levantamiento militar de julio de 1936 fue el principal animador en Asturias de la resistencia republicana, fue ministro de Marina y Aire y, ya entre mayo de 1937 y abril de 1938, ministro de Defensa Nacional. Murió en el exilio mexicano un año más tarde de publicadas esas cartas.

Sebastián Miranda Pérez-Herce (Oviedo, 1885-Madrid, 1975), afamado escultor. En Gijón podemos ver su obra maestra desde enero del año 1973 (desde hace más de medio siglo) en la parte más alta del Museo Casa Natal de Jovellanos. Del "Retablo del mar", hablamos, con tantos personajes playos reflejados: Montes "El Anarquista", "La Peñes Pardes", "La Magaya", "María la Monroya", "Concha la Guapa" (la madre de Rambal, a la derecha del retablo con el codo izquierdo apoyado en la barandilla), "Pinpón Cafetinos", Julia "La Tarabica". Peraldillo… Hasta 156 personajes. Todos representados en La Rula de Gijón en El Muelle De hecho el nombre original era "Retablo del mar (La Rula)".

El libro de Indalecio Prieto, "Cartas a un escultor", se publicó por primera vez en Buenos Aires por la Editorial Losada en el año 1961, al año siguiente falleció el autor. No se cita en el título pero el destinatario escultor era Sebastián Miranda. Se trata de siete cartas (largas, algunas muy largas, pero muy interesantes) de Indalecio a Sebastián. Por tanto conocemos las cartas de Indalecio Prieto a Sebastián pero no las de Sebastián Miranda a Indalecio. Se intuyen por comentarios de Prieto muchas discrepancias de criterios entre ambos amigos, muchas diferencias entre los dos ovetenses pero las cartas siempre empiezan con un "Querido Sebastián" y terminan con "Abrazos de tu viejo amigo". Las siete cartas de Indalecio a Sebastián –siempre muy cariñosas, insistimos desconocemos las cartas de Miranda– están fechadas en México entre el 15 de mayo de 1959 y el 30 de enero de 1960. Sebastián Miranda vivía en Madrid; los amigos tenían 74 y 76 años, y las cartas son casi siempre sobre el tema de la república y la guerra civil. Eso sí, aportando datos no siempre conocidos y por tanto poco o nada citados en los estudios históricos sobre el tema.

Sobre el octubre de 1934 escribe Prieto a Sebastián Miranda en una carta el 1 de enero de 1960, más de un cuarto de siglo después de los sucesos: "Nosotros en octubre de 1934 hicimos una revolución, sabíamos –cómo no íbamos a saberlo– que rompíamos los cordones que circundan la legalidad, y sabíamos que jurídicamente la acción de los tribunales podía descargar implacablemente su rigor si nos acompañaba el fracaso. Sabíamos que tras el fracaso venía una responsabilidad, una culpa, y para quienes no pudieran eludirlo, un castigo".

En la carta del 2 de octubre de 1959 le escribe a Sebastián Miranda "respecto a lo de Calvo Sotelo te he dado más de una vez, explicaciones muy detalladas pero tú no te las crees". El 13 de julio de 1936 fue el asesinato en Madrid de José Calvo Sotelo –líder de la oposición al Frente Popular– y a los cinco días dio comienzo la guerra civil: "En primer lugar afirmo rotundamente que nada se había tramado contra Calvo Sotelo", cuenta que se detuvo a Calvo Sotelo y mientras era conducido a la Dirección General de Seguridad, "un panadero apellidado Cuenca que estaba sentado en una de las banquetas del autobús descubierto, detrás precisamente de Calvo Sotelo, sacó sigilosamente su pistola. Alguien que iba a su lado quiso detenerle el brazo pero Cuenca, todo en silencio, con gesto imperioso y aplicando el cañón a la nuca del detenido disparó, al mismo tiempo que decía ‘al cementerio’".

En otra carta, 21 de diciembre de 1959, se lamenta Prieto, "me has referido muchas veces tus desventuras en Asturias y los menosprecios que te hicieron en el año 1934; reitero la lamentación de que éstos los sufrieras por ser amigo mío". Y más adelante, "también a mí me aterró lo de Melquíades Álvarez y lo de Ramón Álvarez Valdés que expiaron terrible e injustamente el error político…". El libro "Cartas a un escultor" (que lleva por subtítulo "Pequeños detalles de grandes sucesos") se reeditó en el año 1989. Ejemplares de ambas ediciones, 1961 y 1989, se conservan en la Biblioteca Asturiana del padre Patac.

Calle Libertad Constantino Suárez nos aporta esta imagen del año 1935. A la izquierda se vislumbra la fachada del Mercado del Sur y el final de la calle Libertad que cuatro años más tarde sería la calle del 18 de Julio. La calle tuvo nombres primitivos como Isabel II y Tras Corrida. Esto último porque en realidad la calle Libertad era secundaria de Corrida, una calle no de paseo sino de tránsito de mercancías. Por la actual calle Libertad, paralela a Corrida, pasaban los carros cargados de todo, de carbón también, camino del puerto local. Suárez con su cámara y con los pies en la Plaza del Seis de Agosto, con Gaspar Melchor de Jovellanos –invisible en la foto– controlándolo todo desde un lugar cercano a donde lo vemos hoy.

