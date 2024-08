Los celiacos también brindan en el Oktoberfest de Gijón: "Esta opción me hizo venir"

En el Oktoberfest, paraíso cervecero del norte de España por unos días, los que quieran (o deban) alejarse del gluten tienen en el puesto del Café del Parchís un oasis. También es allí donde se ofrecen cervezas sin alcohol, refrescos y agua. Es el refugio para intolerantes al gluten o celiacos, como Paula Menor-Corroto. Su amiga, Sara Presa, le acompañaba a la barraca, ayer. "Me parece muy bien y lógico que haya esta alternativa. Tiene que haber como mínimo una en eventos de este tipo", sostuvo Menor-Corroto, que es celiaca "desde que nací", declaró.

"Viví la evolución porque hace unos años había muy pocas opciones para nosotros en los restaurantes. Ahora, cada vez en más sitios te garantizan que hay comida o bebida sin gluten. Y eso significa que podemos hacer una vida medianamente normal como el resto de la gente", manifestó Paula Menor-Corroto. Opinaba de forma similar Sara Presa, si bien esta lamentó que solo haya un stand sin gluten en un lugar "tan concurrido como el Oktoberfest". "Ojalá el año que viene haya más", deseó Presa, una habitual visitante del certamen, una buena "alternativa de ocio" y "divertida y especial".

Ana Galeano, celiaca diagnosticada, elevaba su jarra de cerveza sin gluten, dispuesta a disfrutar hasta de la última gota. "Está bien que haya esto. Si no, la vida social...", afirmó Galeano, que es asintomática y para la que este Oktoberfest es su segunda edición. Lo tiene claro. "No voy a dejar de salir con mis colegas por que no haya una cerveza. Si no, me tomo un refresco", decía esta mujer.

"Cada vez aumenta más la gente que pide sin gluten, es la cerveza que más estamos vendiendo", aseguraba Alfonso Villalta, propietario del Café del Parchís. También ensalzó María González, miembro de la organización de la cita, la importancia de contar con esa posibilidad sin gluten en la oferta. "Llevamos varios años con ella porque hay mucha gente que tiene intolerancias o celiaquía. A ellos les presta venir aquí y hay que tener al menos una bebida que no les siente mal", sentenciaba González.

Irene Anatol, también celiaca, es de Zamora, aunque tiene en Gijón su "segunda residencia". Este fin de semana, ha venido a la ciudad para disfrutar expresamente del Oktoberfest. Y se mostraba tajante sobre la alternativa sin gluten. "Que la haya es lo que me ha hecho venir", subrayó Anatol. "En estos eventos siempre tenemos el problema de la bebida o la comida, que no estén contaminados. Ahora, que haya estas opciones sin gluten favorece que podamos hacer una vida normal", comentó Irene Anatol, que abogó por "más variedad" de cervezas sin este elemento de cara a futuras ediciones. "Pero no me quejo", bromeaba, mientras la música atronaba en una carpa que pone el coto al gluten en el Café del Parchís.

Suscríbete para seguir leyendo