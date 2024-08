La familia del gijonés muerto al hacer salto base en Ponga: "La montaña era su ilusión"

Muy pocos conocían al gijonés Felipe Álvarez Alonso por su nombre de pila. Para sus muchos amigos y conocidos Álvarez era "Fiyi", un deportista experimentado, amante de la montaña y de los animales, que siempre andaba en busca de aventuras. Falleció en la tarde de este viernes a los 43 años mientras practicaba salto base desde el pico Tiatordos, en Ponga, tras un accidente que ahora investiga la Guardia Civil y que sigue de cerca la Asociación Española de Salto Base, que aclara que el gijonés portaba una cámara en el casco y un GPS que ayudarán a aclarar cómo ocurrió la caída. "Tenía mucha experiencia", aclara la asociación. "Era un enamorado de la montaña; su mayor ilusión eran los Picos de Europa", añade su familia.

Álvarez llevaba unos años viviendo fuera de Asturias, asentado en Castellón de la Plana, pero seguía vinculado a la región y a su ciudad natal. "Acababa de venir a Gijón porque tenía vacaciones, visitó a la familia y después se fue a la montaña con su furgoneta camperizada y con su perro", recordaba este sábado, apenado, uno de sus hermanos, Claudio Álvarez.

La tragedia de este viernes apunta a un fatal accidente. Álvarez había subido el pico con unos amigos y se separó del grupo para poder practicar salto base mientras el resto del grupo continuaba su ruta a pie. El aviso de un posible contratiempo llegó a las 15.33 horas, cuando sus acompañantes, al no tener noticias suyas, avisaron al 112. Su cuerpo fue hallado poco después por el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a los pies del pico, de 1.951 metros, y en una zona de difícil acceso.

La noticia de la muerte del deportista no tardó en darse a conocer en Gijón. Decenas de amigos de la víctima enviaron sus condolencias a través de las redes sociales, las mismas que usó el joven durante años para compartir sus muchas escapadas a la montaña y su pasión por el deporte. Practicó muchos: escalada, paracaidismo, senderismo, parapente... Todo ese recorrido previo fue lo que le llevó al salto base, un deporte muy específico y que, por su riesgo, exige una amplia formación y entrenamiento previos. Daniel Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Salto Base, explica: "Entrenamos durante muchos años para poder hacer lo que hacemos. Durante mucho tiempo saltamos primero desde un avión y se exige un mínimo de 200 saltos previos así antes de practicar el salto base como tal. Hacerlo conlleva una preparación mental y física muy importante. Fiyi era, como el resto de compañeros, un profesional". Detalla también que el salto base es un deporte –aunque quienes lo practican llevan años peleando para ser considerados deportistas aéreos– y que, dentro de él, hay varias disciplinas. Una de ellas implica saltar con una especie de traje con alas, también llamado "wingsuit" –el mismo concepto, pero en inglés–, y que fue el equipamiento que usó Álvarez en el Tiatordos. Para quienes practican este deporte esta aclaración es importante porque, dicen, el salto base es bastante desconocido y solo suele llegar al público general cuando ocurre un accidente como el del gijonés, lo que a su juicio no aporta una imagen completa de esta práctica. Su difusión, además, debe tratarse siempre con cuidado para que la explicación de los entresijos del deporte se haga de acuerdo a sus riesgos y que su promoción no implique que deportistas de otras disciplinas pero sin experiencia en salto base quieran adquirir de golpe estas otras competencias.

La investigación para aclarar los detalles del incidente, por lo demás, podrá servirse, entre otras pesquisas, del resto de equipamiento que portaba el deportista, que como cualquier practicante de salto base llevaba una cámara –suelen instalarse integradas en el casco– y un sistema de GPS. "Son instrumentos que todos usamos siempre", asegura Gutiérrez. Felipe Álvarez, Fiyi, deja a sus padres, Salvador y Ana María, y a sus hermanos, Sandra y Claudio. También a decenas de amigos y al deporte de salto base en el que, por lo minoritario –en la asociación hay unos 80 socios y de ellos unos 30 realizan saltos semanalmente–, la mayoría se conocen. Sus restos mortales serán incinerados en la tarde de este domingo en el tanatorio de Cabueñes.

