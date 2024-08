Unas fiestas con las que mojarse: Contrueces, Fontaciera y Vega desafían las inclemencias del tiempo

No fue el sábado con más apariencia veraniega, pero Contrueces, Vega y Fontaciera respondieron a la llamada de la fiesta, que no entiende de meteorología. El desapacible tiempo, pese a que obligó en algún caso a reprogramar la agenda, no fue óbice para dejar de celebrar.

En Contrueces, tras el Carnaval estival y el pregón del Telecable Hockey del viernes, los niños se volvieron unos artistas en un concurso de dibujo bajo el título "Así veo las fiestas de mi barrio". El maquillaje, la brillantina y las chuches se abrieron paso en el rato dedicado al pintacaras. No faltó una chocolatada como preludio de la sesión tardeo, que Ángel Rodríguez se encargó de animar para que no decayeran ni una pizca las ganas de marcha. Para los más juerguistas quedaba reservado la verbena, con el "DJ Jorge Díez" al mando de los ritmos. Los festejos en Contrueces se alargarán hasta el lunes. Hoy, Fran Tejado estará presente en la sesión vermú y también se llevará a cabo una comida para juntar a los vecinos. Habrá juegos tradicionales y el "Grupo Beatriz", un habitual en este tipo de celebraciones, actuará por la noche.

La actuación del grupo «El Turruxón» en Vega. / LNE

En Vega, la segunda jornada por San Bartolomé comenzó folclórica con una sesión vermú amenizada con los bailes tradicionales del grupo "La Cruz de Ceares". La gaita y el tambor resonaron antes de la actuación de Ángel Rodríguez, que continuó animando el cotarro. Fue la antesala a la gran corderada popular, todo un clásico para ponerse las botas. Para clásicos los coches que iban a exhibirse, pero la meteorología adversa truncó los planes. Durante la tarde, los miembros de la asociación Alarde, entidad que presta formación y ocio a personas con discapacidad intelectual, protagonizaron varias actividades.

El día también sirvió para rendir tributo a los que ya no están en la misa por los difuntos de la parroquia. Un momento solemne previo al inicio de la verbena, en el que Mercedes Ben Salah agarró el micrófono para que Vega entrara en calor. Con el pueblo ya metido en faena, Mina Longo y el "DJ Chely" remataron el fiestón, que culminará hoy. Habrá que madrugar, pues la alborada se pondrá en marcha ya a las 9.00 horas. La agenda apenas dará tregua, pues habrá misa y procesión, sesión vermú, fiesta de la espuma, cena de confraternización, entrega del bollo y la botella de vino a los socios... el "no va más" en Vega por San Bartolomé.

El pintacaras en Contrueces. / LNE

Con sesión vermú empezó Fontaciera para festejar San Roque. Fue una forma de tomar energía para la quinta ruta a caballo. Y para reponer fuerzas, nada mejor que una comida a base de callos y costillas guisadas con patatas. Fontaciera se dio un respiro para disfrutar por la tarde de unos juegos infantiles que hicieron las delicias de los más pequeños. También hubo un espacio para el recuerdo con la misa celebrada en honor a los difuntos en la capilla de San Roque.

El "DJ Buda" se hizo cargo de los platos "musicales" por la noche, en la verbena. Hoy, último día festivo, será muy especial para Fontaciera, con la conmemoración del 40.º aniversario de la Fabada en Pote de Hierro. En lo que confían Fontaciera, Contrueces y Vega es en que la lluvia haya sido pasajera. Aun así, las ansias de fiesta son difíciles de aguar en Gijón.

Suscríbete para seguir leyendo