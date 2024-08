"Hacer de Gijón sede de los circuitos hípicos del norte traería un turismo de calidad"

Jesús Kocina Palacio (Gijón, 1960), presidente del Gijón Horse Jumping –la marca que aglutinaría los eventos hípicos de la ciudad– e integrante de la directiva de la Federación Española de Hípica, afronta el inicio del tradicional concurso hípico de Las Mestas con una sensación similar a la del año pasado: conforme con la tradición de una fiesta ya tradicional del verano, pero preocupado por lo que a su juicio es una falta de apuesta por la hípica como deporte que, dice, podría generar una repercusión millonaria si Gijón fuese sede del norte en circuitos del sector.

–¿Qué le parece la nueva edición del concurso?

–Más que un concurso hípico, es una fiesta. El pueblo de Gijón demanda, y por lo tanto es necesaria, pero no es ya un concurso hípico desde el punto de vista deportivo. Es una matización importante. Como representante de la Federación Española de Hípica, estamos encantados de que se celebre un evento así, pero no lo consideramos un evento deportivo como tal.

–¿Pero entiende que se está descuidando la parte deportiva?

–Se está quedando atrás. El evento de Las Mestas hace 30 años estaba en primera línea, pero ahora... El modelo y el formato del sector ha cambiado, como cambian tantas cosas, y Las Mestas tiene el modelo que se aplicaba hace 50 años. ¿Qué se lleva hoy en la hípica? Los circuitos; no los concursos pequeñitos de cuatro días. Y también suelen organizarse de otra manera: no lo organiza un patronato municipal, sino una empresa potente del sector. Insisto: me refiero a la parte deportiva. La fiesta lúdica sí la puede organizar un patronato perfectamente. Pero eso luego provoca lo que tenemos: Las Mestas fue 5 CHIO (siglas de Concurso de Saltos Hípico Oficial; hay uno por país), luego cinco estrellas y, ahora, cuatro. Y quizás más adelanta haya que bajar a tres.

–¿La idea del Gijón Horse Jumping no era en parte solventar eso uniendo esfuerzos?

–En teoría, sí. Pero, primero: es muy difícil que los mejores jinetes de Alemania vengan a Gijón solo para tres días. Ellos viajan por circuitos. En Gijón, además, tenemos el evento en agosto, que es un mes que no nos interesa nada porque está todo hasta arriba. La idea que barajábamos era un circuito desde mayo y hasta septiembre u octubre. Ahora se está buscando una sede en el norte del país para los circuitos de verano. Y yo pretendía que fuese Gijón.

–¿Qué supondría?

–Lo que se hace en Las Mestas durante cinco días, pero a lo largo de cuatro, cinco o seis meses. Eso es multiplicar el gasto en hoteles y restaurantes con concursos hípicos potentes. Sería un gran aporte. Ojo, la fiesta de Las Mestas claro que aporta al público, pero... pongo un ejemplo: ¿qué componente de literatura tiene la Semana Negra y qué componente tiene de fiesta? No me estoy metiendo con ellos, pero seamos realistas.

–Hace un año, en otra entrevista de previa al Hípico en este periódico, señalaba la urgencia de cerrar un convenio y un modelo consensuado. ¿Cómo están las cosas ahora?

–Se habló de hacer una empresa mixta o un convenio o cualquier otro modelo consensuado, pero a día de hoy no hay nada. Creo que hay disposición por la parte política de casi todo el Consistorio, pero no tanto entre los funcionarios del Patronato Deportivo Municipal. Estoy esperando a que pasen los concursos para poder retomar este tema con los partidos y a nivel de proyecto de ciudad, que es lo que sería. Desde el año pasado yo lo he seguido intentando, pero no ha habido manera. Aún tengo esperanza, pero tampoco puedo mentir: ahora mismo está todo parado. Lo que está claro es que el Chas (Club Hípico Astur) por sí solo no tiene capacidad para afrontar algo así; de ser, ha de ser un proyecto conjunto. Pero responsables políticos sí me han mostrado su apoyo.

–Habla de que el circuito traería mucho dinero. ¿Cuánto?

–Diría que hablamos de 14 o 16 millones de euros.

–¿Ese circuito en el norte podría crearse en otra ciudad?

–Mi temor es ese. Si Gijón pierde esa sede en el norte... Parece ser que hay movimientos en Bilbao. Y en el norte hace falta una sede, pero no varias. Lógicamente, requeriría un esfuerzo previo, pero creo que los resultados que daría son cuantificables y beneficiosos para Gijón. Esto es un proyecto de ciudad. Y en el Horse Jumping que proponemos el Patronato tendría el 51 por ciento de la empresa o consorcio que se crease.

–Prosiga.

–Nosotros en ningún momento vamos a "mandar", por decirlo así. También nos dicen que un proyecto así podría entorpecer la labor de otros deportes, pero tampoco lo entiendo. ¿Para qué se usa esa parte hípica de Las Mestas? Que si se quiere levantar todo aquello y poner pistas de atletismo, vale, pero si se va a quedar así se le podrá dar uso, ¿no? Con las obras pendientes ya ganaríamos muchos boxes y si por ahora no se puede hacer el túnel (entre ambas instalaciones) podemos poner un semáforo. Que, por cierto, creo que el túnel se podría hacer con fondos europeos. Lo que no entiendo es qué sentido tiene mantener unas instalaciones cerradas casi todo el año.

–¿Pero cuál es la proyección de un sector como el de la hípica? ¿Puede crecer?

–Genera mucha afición.

–Lo digo porque no sé si en Gijón, con Las Mestas y el Chas, es más fácil crear "vocación" por la hípica.

–Claro, sin duda. Damos clase a 300 niños, y podrían ser más si tuviésemos capacidad. Sobre la proyección, lo que pasa con la hípica es que es un deporte que quizás no es muy visual, quizás no se reúna muchísima gente para verla, pero sí implica mucho a los deportistas y familiares. A Las Mestas va mucha gente, pero por la fiesta y porque se apuesta y no exclusivamente por la hípica como deporte. En otros países sí se llenan recintos. Lo que tiene la hípica, en cualquier caso, es la implicación de quienes la practican. En el Chas no quedan boxes libres. En las instalaciones que tengo en mi casa, tampoco. Genera interés.

–¿Lo definiría como un nuevo modelo de turismo?

–Sí, sería un turismo de calidad. Lo interesante de que Gijón sea sede de ese circuito del norte es que esa gente estaría aquí varios meses. Participarían en otros concursos durante unos días y luego volverían aquí. Hasta ahora estos jinetes están yendo de concurso a concurso y cuando no compiten se van a sus casas. Se busca una sede en el norte para centralizar todo eso. Y yo temo que podamos perder ese tren.

–¿Qué es hoy Gijón Horse Jumping? ¿Solo una marca?

–Supongo. Tampoco sé si estoy sonando duro, pero es que llevo años ya con esto... Y respetaré lo que se decida, pero habrá que tomar la decisión ya, ¿no? Espero poder retomar las conversaciones a partir de septiembre.

–Entonces se está en la misma situación que hace ahora un año.

–O peor. Tampoco sé qué van a suponer las obras que se van a hacer ahí.

–¿Las de la renaturalización del Piles?

–Sí, porque se va a rellenar el canal, pero, ¿y después? Porque nosotros vamos a hacer obras también. ¿No es el momento, ya que se van a hacer obras en ambos sitios, de que nos sentemos a pensar qué plan vamos a seguir? Y si no se quiere, pues se quedará el "concursín" de ahora y el circuito se hará en otra parte, pero que se decida. Sería una pena, eso sí: yo pensaba que la idea de la colaboración público-privada sería más fácil de gestionar con este gobierno.

–Mientras, otro proyecto suyo que sí ha logrado acuerdos ha sido el Hospital Covadonga, ahora Hospital Ribera Covadonga, tras su unión con Ribera Salud.

–Sí, es una empresa experta en gestión y en plena fase de crecimiento.

–¿Asturias debe hacerse a la idea del auge de la sanidad privada?

–Siempre ha habido algo más de rechazo aquí, pero sí. Como con Las Mestas, todos estamos obligados a ponernos al día. El hospital funciona bien, desde que me sumé al proyecto ha ido creciendo mes a mes, pero yo también llego hasta donde llego. Con Ribera, con tanta experiencia, el hospital podrá crecer más, y a Ribera le interesa ampliar su alcance en Asturias tanto en policlínicas como en hospitales.

