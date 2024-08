Un grupista activo, disciplinado y de pura cepa

Más allá de poder presumir de contar con una historia repleta de éxitos deportivos como club, a los socios del Grupo Covadonga les gusta destacar que forman parte de una gran familia compuesta por personas activas y repletas de vitalidad. Uno de ellos es Enrique Manuel Rodríguez Fernández (Gijón, 1949), más conocido en los entornos grupistas como "Quique, el roxu", quien después de más de seis décadas siendo miembro de la entidad y acudiendo siempre que ha podido a lo que él mismo describe como su "segunda casa", es ahora reconocido con el premio "Grupista ejemplar". Lo recogerá el próximo domingo 8 de septiembre. El Día de Asturias.

La larga historia entre Rodríguez Fernández y el Grupo arrancó cuando apenas tenía 15 años. Desde entonces, el vínculo que les ha unido ha permanecido inquebrantable con el paso de los días, los meses, los años y las décadas. Ha sido en las instalaciones grupistas donde "Quique, el roxu" ha vivido instantes que han marcado su vida. Algunos de esos momentos nunca los olvidará. La mayoría de ellos han tenido como escenario el frontón. En su memoria guarda con especial cariño los viajes que realizó antaño para competir en Segovia o en Vigo.

A sus 75 años ya no puede practicar su deporte favorito, el frontón. Habría quien pudiera pensar que esto le serviría de impedimento para abandonar sus costumbres y colgar las botas. Pero no. Prácticamente a diario realiza deporte. Correr o ir al gimnasio se encuentran entre sus aficiones. Estas actividades le aportan salud física y emocional. Suele ir con amigos de toda la vida, con los del Grupo. Porque él no entiende una rutina sin ser uno más en el club de sus amores. Y así quiere que siga siendo mientras le duren las fuerzas. Que, con todo el deporte que hace, equivale a decir a dentro de muchos años.

Su entrada en el Grupo estuvo motivada por su pasión por el deporte. Siempre lo hizo desde niño. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Cimavilla. Residía a escasos metros de Tabacalera junto a sus padres, Araceli y Luciano, que regentaban una tienda de alimentación y le inculcaron la importancia de la disciplina. En aquellos años, a Rodríguez, que fue hijo único, le encantaba jugar con sus amigos por cualquier rincón del barrio Alto y corretear por la playa de San Lorenzo los días de buen tiempo.

Son muchos los que conocen a Enrique Rodríguez. Su mote, "Quique, el roxu", le viene por su piel blanca y su pelo rojo, rasgos que le caracterizaron a lo largo de su vida. Este no fue el único mote que tuvo. De crío, no era raro que le llamaran "Kubalina" porque le encontraban parecido con Kubala, astro del Barcelona y estrella en aquellos tiempos. A Enrique Rodríguez, que es culé, el apodo no le decepcionaba. Eso sí, confirman los que más le quieren que en su corazón la pasión blaugrana no resta ni un gramo a la pasión por su otro equipo del alma: el Sporting.

Después de completar con éxito sus estudios superiores en Maestría Industrial en la Fundación Revillagigedo, Rodríguez Fernández obtuvo trabajo en Ensidesa, puesto en el que se mantuvo hasta su jubilación. En el plano personal, quienes le rodean aseguran sentirse afortunados de tener a su lado en todo momento a una persona cariñosa, de la que destacan la fidelidad con la que cuida a su familia y a sus amigos, que son muchos. Prueba de ello es la relación que mantiene con Carmen Rosa González García, la mujer de la que se enamoró en su juventud y con la que se casó en 1976. A partir de entonces han compartido sus vidas y en la actualidad viven en Begoña.

Juntos han formado una bonita familia con su única hija, Ángela, que nació en enero de 1977. A ella, Rodríguez Fernández no quiso tardar en inculcarle el amor por el deporte. La enseñó a nadar en la piscina del Grupo y ella, siguiendo el ejemplo de sus padres, se considera también una grupista de pura cepa. Será el domingo 8 de septiembre cuando Rodríguez, en plenas fiestas del Grupo Covadonga, reciba el galardón que tanta emoción y felicidad le han causado. Tanto a él como a quienes más le quieren. Sus cercanos desvelan que ha sido para todos ellos una grata sorpresa y un verdadero orgullo. Hasta esa fecha, todo hace indicar que su teléfono continuará recibiendo numerosas llamadas de parte de todas las personas en las que ha dejado huella.

Ahora, además de seguir sintiéndose orgulloso de ser gijonés y grupista, con todo lo que esto conlleva para él, podrá hacerlo de formar parte de una lista de elegidos que quedarán grabados en la amplia e incontestable historia del Grupo Covadonga. Sin lugar a dudas, "Quique, el roxu" será uno de los grandes ejemplos a seguir por parte de las generaciones que ya colman las instalaciones y de todas las que están por llegar.

