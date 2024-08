Localizan una carabela "gigante" en San Lorenzo y otro ejemplar manda al hospital a un bañista

Una carabela portuguesa "gigante" hallada en la noche del sábado en San Lorenzo y un bañista de Poniente trasladado este domingo al Hospital de Jove por picaduras de otro ejemplar confirman que la presencia de estos animales urticantes sigue latente en los arenales de la ciudad. Según pudo apreciar el servicio de Salvamento, no obstante, la persona afectada no parecía estar en estado grave y su traslado hospitalario se debió, más bien, a la "gran superficie del cuerpo" que había resultado afectada por las picaduras. Respecto al ejemplar de San Lorenzo, lo encontró cerca de la medianoche un gijonés. "Justo venían un padre y su hija paseando descalzos y les pude avisar. El tentáculo medía alrededor de cuatro metros; era impresionante", cuenta.

Según datos de Salvamento, durante el sábado no hubo ninguna incidencia y, este domingo, –y salvo la localización de un ejemplar pequeño en el Cervigón y otro frente a la Escalerona–, solo una de cierta relevancia en Poniente. Se alertó al 112 de que una persona sufría picaduras por carabela portuguesa a las 10.21 horas, antes del inicio del turno de socorristas –a mediodía–, lo que motivó que se activase directamente a la UVI del servicio, que decretó el traslado hospitalario para una mejor revisión.

Horas antes, cerca de la medianoche y, por tanto, también fuera del horario de vigilancia de los socorristas, un gijonés evitó otro posible accidente entre las escaleras 11 y 12. Se llama Pablo Efrén y es un gran aficionado al manejo de detectores de metales. Cuenta que desde hace años, y sobre todo este verano, se ha ido dando a conocer en un grupo en redes sociales llamado "Objetos perdidos Gijón" y entre los propios bañistas de la ciudad, que ya empiezan a ponerle cara y se le acercan para pedirle ayuda cuando han perdido algún objeto de valor. Él suele hacer barridas todas las noches para tratar de dar con esos enseres.

En la noche de este sábado, buscaba un reloj que un hombre le dijo haber perdido. "Tengo la hora exacta: fue a las 11.35. Yo estaba buscando en mi cuadrícula y acababa de sacar un objetivo, que resultó ser una moneda de céntimo, y cuando levanté la vista vi un bulto. En cuanto le metí el foco y vi el color morado ya me entraron los tembleques", resume. "Quise ver después hasta dónde llega el tentáculo urticante y me impresionó muchísimo. Medía unos cuatro metros", añade. Fue entonces cuando avisó al padre y su hija y a otros curiosos que se fueron acercando a la zona. Con la ayuda de su pala, recogió la medusa, asegurándose de no romper el tentáculo –que sigue siendo urticante incluso si la medusa lleva horas muerta en la arena–, y después la metió en una bolsa y se la dejó a los socorristas en la entrada de su caseta junto a un cartel –pidió papel y boli en una heladería de la playa cercana–. "Pero no dormí tranquilo, así que volví por la mañana para hablar con ellos. Me han dicho que quizás este ejemplar, por ser tan grande, interese a la Universidad de Oviedo. Mi plato detector mide 20 centímetros de diámetro y solo el cuerpo de la medusa era ya tan grande como él", cuenta el voluntario, que recuerda: "Esto demuestra que hay que ir con cuidado por la playa. Descalzo y de noche, si no te fijas bien, puedes hacerte daño".

