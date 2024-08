Análisis de la seguridad vial en Gijón tras las dos víctimas mortales en agosto: así se pasea por las avenidas con más accidentes

Exceso de velocidad, distracciones al volante, algún tramo sin quitamiedos e imprudencias con patinetes eléctricos. Esas son algunos aspectos que los vecinos de las zonas en que más accidentes de tráfico se producen en la ciudad piden vigilar para reducir la siniestralidad tras los dos últimos accidentes mortales de agosto. No obstante, y pese a esos fatales desenlaces, la seguridad vial, más allá de mejoras puntuales, no parece estar entredicho. Según la Dirección General de Tráfico (DGT) no hay localizado en el casco urbano ningún punto negro, es decir, un lugar donde en un año se hayan producido tres accidentes o más con víctimas. Los accidentes locales suelen concentrarse –según datos municipales– en las principales vías de la ciudad, como la avenida Constitución, la de Pablo Iglesias o la de El Llano. "Hay accidentes que son inevitables, pero otros se pueden remediar", consideran los residentes de algunas de estas zonas.

La seguridad vial es un asunto que ha generado mucho debate en Gijón en los últimos años. Y lo sigue haciendo. Según los datos municipales –presentados en una de las últimas comisiones de Seguridad Ciudadana a petición de Izquierda Unida– en la ciudad durante el primer semestre, es decir del 1 de enero al 30 de junio, se registraron un total de 782 accidentes. De ellos, 236 con heridos, pero una amplia mayoría, 546, solo daños materiales. En ese primer semestre, se contabilizaron 282 víctimas. Y de ellas, una mortal. En lo que va de segundo semestre hay que sumar dos vidas a ese recuento. La de Jaime Castro, un hostelero de 52 años que murió tras salirse de la vía con su cuadriciclo en la calle Sierra del Sueve. Y la de María Alegría Suárez, de 88 años, que murió el 15 de agosto, tras ser atropellada en la calle Río de Oro por un camión de recogida de basura de Cogersa. En estos días, se ha producido algún choque más, pero muy leve. Uno de los últimos en Pablo Iglesias por un frenazo de bus.

Los vecinos piden medidas y el gobierno local es también consciente de estos datos. Lo explica el concejal de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. "La mayor peligrosidad es la generada por algunas personas que no cumplen con las normas básicas de seguridad vial", asegura el edil. "El exceso de velocidad, el estacionamiento en las esquinas o en las aceras que provocan falta de visibilidad, apurar semáforos en ámbar, ciclistas que no desmontan en pasos de peatones o se saltan semáforos en rojo, peatones que no cruzan debidamente o el uso del móvil al volante", fueron algunas de las causas que citó Barcia. El edil hizo un matiz clave. "En general, en Gijón no existe un número significativo de accidentes y mucho menos una zona o lugar concreto que sea un punto negro o de concentración de accidentes", aclara. "Eso no sucede en vías de titularidad municipal", remarca.

La avenida Constitución encabeza, según los datos municipales con 35 accidentes, es la vía que reina en esta estadística. María del Mar López es una vecina de esta vía. "A diario vemos que hay excesos de velocidad. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí están los institutos Jovellanos, el Jimena o el colegio Rey Pelayo", apostilla. "Es lo que más nos preocupa. Está regulada a 50 kilómetros por hora y algunos tramos a 30, pero no se cumple. Van muy rápido y debería haber más control policial", añade. Jorge Emilio Fernández y Celeste Pérez, una pareja que reside también en la avenida, ponen el foco en los patinetes y el "uso irresponsable" que, según ellos, algunos les dan. "Son un peligro. Van rápido y no van por donde deben. Aunque haya carril bici van por la acera. Si no se regula , los problemas crecerán", zanjan.

Otro lugar que los vecinos tildan de peligroso es el paso elevado de Sierra del Sueve, cerca de la Escuela de Idiomas. Este paso alcanza una altura de un par de metros desde Puerto de Vegarada. Fue ahí donde falleció Jaime Castro. "Es un punto que preocupa porque ya ha habido más accidentes graves. Sería bueno extender el quitamiedos hasta más abajo", cuenta Tamara Navedo, vecina de Nuevo Gijón. El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV), Manuel Cañete, critica, por su parte, que los accidentes son frecuentes. "En los últimos diez años han caído varios coches. Hemos pedido medidas, como ralentizar el vial o cambiar el asfalto o también extender el quitamiedos", recuerda el también presidente de la asociación de vecinos del Polígono.

Manuel Cañete puntualiza que resultaría positivo "diseñar los espacios y limitar el tránsito de vehículos allí donde el tráfico peatonal es grande". "Cuesta asumirlo, pero las ciudades más seguras son las que han pacificado sus espacios", zanja el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona urbana.

En la calle Río de Oro, donde se produjo el atropello de Alegría Suárez, se encuentra la sede de la asociación de vecinos «Llano Fumeru» de El Llano. Ángel Ramos es su presidente. Tanto él como el secretario, César Sánchez, afirman que el accidente con el camión fue «una fatalidad» y que sucesos así no son frecuentes en ese lugar. Lo son más en la avenida de El Llano, con 23 en los primeros seis meses del año. «La clave sería que la gente bajara más despacio», dice Sánchez. Ramos recuerda lo que él llama «viejas reivindicaciones». «En el cruce de El Llano con Fuente del Real, si se hiciera una rotonda, se regularía el tráfico, los vehículos aminorarían su marcha y se favorecerían los giros a la izquierda para que llegaran menos coches a la rotonda situada junto al centro comercial Los Fresnos», abunda.

Uno de los accidente más recientes se produjeron en Ramón y Cajal, en su cruce con Pablo Iglesias. Un hombre de 74 años resultó herido leve después de ser atropellado, pero sus heridas fueron leves. Pablo Iglesias es la segunda vía con más accidentes, con 24. «Ya estamos acostumbrados a que haya problemas. Aquí en esta tienda entraron dos coches por la esquina, que es criminal, porque se juntan las direcciones y no tiene fácil solución», dice Óscar Kocina, al frente de una conocida ferretería en el cruce con Ramón y Cajal. «No hay donde dejar los coches y por eso la gente ocupa las esquinas o aparca en doble fila», añade. En esa misma línea va Mariano Facal, de un bar cercano. «Casi todos los días hay sustos. La gente va rápido», dice.

Detrás de las avenidas de la Constitución, Pablo Iglesias y El Llano aparece Gaspar García Laviana con 21 accidentes en los primeros seis meses del año. Hay un tercer grupo formado por calles vinculadas a la zona oeste. Entre ellas destacan Príncipe de Asturias, con 19. De estos datos son conocedores en el Ayuntamiento. «Los diferentes servicios municipales como Tráfico, Obras y la Policía Local trabajan en la mejora continua de la urbanización, señalización y sanción para mejorar los diferentes factores que influyen en la mejora de la seguridad vial», recuerda el edil que remarca que, con la normativa de la DGT en la mano, en Gijón, al menos en el casco urbano no hay puntos negros. Mientras, por su parte, los vecinos siguen insistiendo en medidas que permitan que la ciudad siga avanzando en materia de seguridad vial con el objetivo de tratar de reducir en las zonas más afectadas lo más que se pueda los accidentes de tráfico en Gijón.

