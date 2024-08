El Principado resalta su 'apoyo claro' a proyectos como el de la planta de eólicos de Zima en El Musel

El avance en el proyecto para implantar una factoría de componentes para aerogeneradores marinos en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo de la ampliación de El Musel, tras la presentación de una única oferta al concurso abierto por el Puerto, la del Grupo Zima, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, fue recibida ayer por el Principado y el Ayuntamiento como una muestra del atractivo de Asturias y Gijón para atraer inversiones industriales, destacando su apoyo a proyectos como este. En el caso del Principado se concreta en la convocatoria de subvenciones por 40 millones de euros, ampliable en otros tantos, para apoyar "a industria como esta", la de la cadena de valor de las energía renovables, por lo que "el apoyo del Principado a estos desarrollos es claro", en palabras de la Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí.

El proyecto del Grupo Zima pasa por invertir 85 millones de euros en acondicionar los 153.753 metros cuadrados que ha pedido en concesión y en levantar en 60.000 de ellos una nave, dotándola de robots y otros equipos para la fabricación en serie de bases flotantes para aerogeneradores marinos. La previsiones de la empresa son que las instalaciones estén listas para entrar en servicio a finales de 2026 y que en las mismas se creen 261 empleos directos y 300 indirectos. Cuando alcance el pleno rendimiento, la facturación anual de esta instalación será de unos 250 millones de euros.

Nieves Roqueñí, señaló ayer que "la oferta de la empresa Zima para hacerse con la concesión de 15 hectáreas en el puerto del Musel consolida la posición de nuestra región como una tierra de oportunidades para la industria". Roqueñí agregó que el proyecto que la empresa Zima pretende llevar a cabo en este terreno del puerto gijonés "incide en uno de los sectores prioritarios de nuestra estrategia industrial, el de la cadena de valor de las energías renovables. Un sector en el que se esperan importantes inversiones en Asturias, creación de empleo directo e indirecto, y oportunidades también para los proyectos eólicos que, sin duda, van a ser necesarios en el futuro de la descarbonización de Europa". Roqueñí quiso concretar una de las medidas de apoyo del ejecutivo regional a proyectos de este tipo: "el gobierno del Principado, hace escasamente una semana, ha publicado una convocatoria de los fondos de transición justa de 40 millones de euros, ampliable a otros 40 millones de euros, para apoyar a industria como esta, que fabrica componentes para la cadena de valor de las energías renovables".

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal gijonés y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, señaló sobre la presentación de la oferta de Zima al concurso abierto por el Puerto que "es una buena noticia para Gijón que viene a reafirmar a nuestro concejo como un lugar atractivo para invertir". Martínez Salvador agregó que "desde la administración tenemos el compromiso y el deber de ser proactivos y ágiles a la hora de favorecer que empresas cuya actividad genera puestos de trabajo de calidad y flujo económico encuentren en Gijón el mejor destino posible", añadiendo que desde el Ayuntamiento de Gijón esa "es la línea en la que estamos trabajando".

Vecinos y ecologistas

También hubo reacciones favorables ayer desde el movimiento vecinal y organizaciones ecologistas, que valoran positivamente la implantación en El Musel de esta actividad para la producción de componentes eólicos. Así, el responsable del área de medio ambiente de la Federación de asociaciones de vecinos (FAV), José Luis Rodríguez Peón, señaló que a diferencia de otras actividades y proyectos en el ámbito portuario, el de Zima "no nos preocupa, porque al final no deja de ser un taller, con lo que desde el punto de vista vecinal no va a haber problema ninguno; lo que nos preocupa son otras cosas", indicó, en referencia al vial de Jove.

Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, opinó que la instalación en El Musel de una factoría para la fabricación de bases para aerogeneradores marinos "es una buena noticia". "Es una instalación que permite el cambio de una industria asturiana basada en la generación, por otra de base tecnológica", añadió. Ramos incidió además en que este proyecto "facilitaría la instalación, tras superarse los estudios ambientales y de viabilidad, de nueva generación renovable en la costa cantábrica, que por sus características geológicas no puede ser de más que flotante". Cree así que se compensan los mayores costes que tienen los aerogeneradores flotantes respecto a los que van hincados al fondo marino con el hecho de que en los parques de aerogeneradores flotantes en el Cantábrico "no necesitan de grandes buques de apoyo en la construcción, ya que su fabricación y montaje puede hacerse en los puertos y luego ser remolcarse.

Vecinos y ecologistas consideran, por tanto, que este tipo de proyectos en el Puerto tienen menos impacto que otros proyectos, como los basados en procesos térmicos o químicos. A su vez, el Grupo Zima cuenta con numerosas empresas. En Asturias ya está presente, a través de una de ellas, Daorje. Al concurso abierto por la Autoridad Portuaria de Gijón para la concesión de un mínimo de 12,8 y un máximo de 15,37 hectáreas para la fabricación, ensamblaje y logística de componentes de aerogeneradores, se presentó a través de Zima Equity Investments, que ha constituido una filial destinada específicamente a construir y explotar las instalaciones de El Musel, que es Dea Astúrica.

El camino para que Zima se haga con la concesión, en segunda y tercera línea del Muelle Norte, en el extremo más alejado de tierra, quedó expedito después de que el grupo Windar desistiera finalmente de presentar al concurso la oferta que había elaborado. Tampoco se presentó Duro Felguera, compañía que inicialmente había concurrido al trámite de competencia de proyectos que abrió el Puerto a raíz de la solicitud en diciembre de 2021 de una concesión por parte de Zima. Al haber dos propuestas, el Puerto acabó por convocar un concurso para decidir.

Desde Duro Felguera explicaron ayer que no concurrieron al concurso porque "las bases y condiciones del concurso no nos parecen atractivas y no están alineadas con nuestros intereses", agregando que "nuestro proyecto era más ambicioso y no tenemos opción de acceso a más terreno" ya que aspiraban a ocupar el resto de la superficie libre en el Muelle Norte, que forma parte ya de la concesión para la planta ligada a las baterías eléctricas para coches que promueve Ionway.

"Recientemente hemos decidido no pelearlo en un contencioso administrativo para no perjudicar el actual interés general", recuerdan desde Duro en referencia a su decisión de no interponer sendos contenciosos contra la concesión a Ionway y la convocatoria del concurso para los eólicos. Duro considera "una lástima por Asturias y por todo el trabajo y tiempo invertido" el no haber podido seguir adelante con su proyecto, agregando que "deseamos que los proyectos actuales sean un éxito y esperamos que podamos estar en otras oportunidades".

