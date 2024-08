"El aumento de los discursos lesbofóbicos es una amenaza"

María José Palma Borrego (Sevilla, 1956) es presidenta de la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos (AICC). Una entidad que organiza, junto a la Sociedad Cultural Gesto, la III Muestra de Cine Lésbico de Asturias, que tendrá lugar en la Escuela de Comercio del 2 al 6 de septiembre. La actividad se desarrollará por vez primera durante cinco jornadas y a la proyección de las cintas le seguirá un encuentro con el público. La directora Céline Sciamma estará presente en uno de ellos de manera virtual, mientras que Ángeles Reiné participará en la clausura del ciclo, que pretende, asegura María José Palma, "visibilizar" las relaciones lésbicas.

–¿Cómo encara esta tercera edición de la Muestra de Cine Lésbico?

–Desde la primera tenemos una muy buena experiencia. Para este año hemos introducido algunas cosas interesantes, como una conexión con la directora Céline Sciamma, ya que presentaremos en primicia su último documental, "This Is How a Child Becomes a Poet", sobre la poeta Patrizia Cavalli. Tenemos muchas expectativas y esperamos que la muestra se consolide en Gijón, que tiene una gran tradición de festivales de cine.

–Por primera vez, el evento se prolongará durante cinco días. Antes, eran tres. ¿Qué le dice eso?

–Que hay un interés por la temática y por este tipo de cine, que va creciendo. El año pasado se tuvo que quedar gente fuera, ya que es gratuito y libre hasta completar el aforo. Recomendaría a quienes quieran venir que lleguen un poco antes de la hora para no quedarse fuera.

–¿Qué objetivos persigue este ciclo?

–El más importante es la visibilidad. El hacer visibles las producciones cinematográficas de actrices, directoras o fotógrafas lesbianas. Intentamos hacer una genealogía del mundo lesbiano y no solo con películas actuales.

–Las relaciones lésbicas están muy presentes en las obras seleccionadas.

–Es una temática que siempre ha estado presente, pero invisibilizada por el patriarcado. Es una realidad que existe y esa es la idea prioritaria. Buscamos crear un conocimiento en la gente.

–¿Qué importancia le da a contar con la participación de figuras como Céline Sciamma y Ángeles Reiné?

–Es muy relevante porque esta muestra nació hace dos años con un presupuesto ínfimo y no esperábamos que tuviera tan buena recepción. Que estas dos mujeres estén aquí le da mucho prestigio. También tenemos la colaboración económica del Principado de Asturias y de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Ojalá consigamos más proyección a nivel nacional e internacional. Nos han invitado, por ejemplo, al Festival de Cine de San Sebastián.

–¿Qué peso considera que tiene el cine para sensibilizar y concienciar sobre relaciones lésbicas?

–Es fundamental para visibilizarlas. Es la gran tecnología de los siglos XX y XXI, un medio de masas. También el año pasado tuvimos a la escritora Francina Ribes para hablar de un libro sobre cine lésbico.

–Al margen de las proyecciones, otra faceta del ciclo serán los coloquios con el público.

–Cuando se vea la película, la idea es que haya preguntas, que se discuta y se analice. Es mucho más rico que haya ese debate a que la gente se vaya a su casa nada más terminar la película.

–¿La sociedad está avanzando para normalizar el lesbianismo?

–Se están dando pasos por un lado, pero es paradójico porque también está la amenaza de los discursos lesbofóbicos de la extrema derecha. Hay un aumento de los mismos y esperemos que se detengan.

