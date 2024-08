El ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!", desde hoy en el Antiguo Instituto

El Antiguo Instituto acoge desde hoy y hasta el próximo domingo el ciclo cinematográfico "Peor... ¡Imposible!", una cita que alcanza sus 25 años. La película "Autopista al infierno", del director Ate de Jong, será la primera proyección, a las 18.00 horas. Posteriormente será el turno de la cinta "Ninja vs. Shaolin, duelo final", de Robert Tai. Ya a las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de "Not of this earth", de Roger Corman, en una noche que también servirá de tributo al director estadounidense, fallecido en mayo de este año.

Mañana, a partir de las 18.00 horas, se ofrecerán las obras "Roma 2072 D.C. Los gladiadores", de Lucio Fulci, y "Tarzán y el arco iris", de Manuel Caño. "Nosferatu en Venecia", de Augusto Caminito, se proyectará a las 22.30 horas. Los visionados se complementarán con presentaciones y mesas redondas. "Nos hemos adaptado a los gustos del público y al relevo generacional", aseguraba Jesús Parrado, coordinador del certamen, durante el acto de presentación. Al margen de las propias proyecciones, hasta el 9 de septiembre se podrá visitar en el Antiguo Instituto la exposición "Peor... ¡Imposible! 25 años al servicio de la cultura popular", con imágenes, fotografías de las películas que conforman la programación del evento o algunos tebeos.