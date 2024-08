Los fans de la cocina alemana no se pierden el Oktoberfest de Gijón: "No nos ha defraudado"

"Aquí te lo pasas tan bien que sabes a la hora que llegas pero no a la hora que sales". El mayor festival de cerveza del norte de España ya está siendo para muchos un lugar ideal para impregnarse de la cultura alemana. Entrar en la carpa de la Oktoberfest sólo puede significar una cosa: un paréntesis en el tiempo que hace correr las horas a una velocidad vertiginosa. Es decir, que lo detiene. Y no sólo con la gran variedad de cervezas, el producto ineludible de esta cita, sino también a través de la oferta gastronómica con platos tradicionales venidos directamente desde Múnich.

Por la izquierda, Michael Monción Intriago, Isabel Intriago, Javier González y Desirée Hernán. / Ángel González

Sentados en una de las mesas de la carpa se encuentran el pequeño Michael Monción Intriago, junto a su madre Isabel Intriago, acompañados por Javier González y Desirée Hernán. No faltan ningún año a su cita con la espuma y las salchichas, porque es un momento en el que "nos lo pasamos muy bien". ¿Por qué? "La combinación de todas las cervezas, que haya un toro mecánico, la música, y el buen rollo que hay entre la gente", explica Isabel Intriago. Y, a pesar de que, según su paladar, "el pretzel estaba más bueno el año pasado, más blandito y jugoso", están muy satisfechos con el festival de 2024. "Desde luego no nos ha defraudado", decían al unísono. Animan a todos a pasarse por la carpa: "Seguro que no se arrepienten, te lo pasas tan bien que estás aquí una hora y, de repente, han pasado tres".

También Pedro Manuel Guergo e Iván Vivas son fieles a esta cita, y además este año han venido acompañados por Andrea Quintero y Andreina López, de Venezuela. Deleitan su paladar con las salchichas alemanas o los "hot dog" y concluyen, felices: "Todo está demasiado bueno". De manera que piensan volver en los próximos años. Claro que sí.

Adrián de la Torre, Elisa González y Alejandro González. / Ángel González

Un veterano de la Oktoberfest es Raúl Huelga, que llega acompañado de Ksenia Grivtsova. Él lleva viniendo desde la primera edición del festival, cuando se celebraba en la plaza de toros. Y no duda nunca: repite. Ambos acuden para probar platos como el "bratwurst", uno de sus favoritos. Se reconocen satisfechos con la oferta y la organización, pero creen que a la cita le vendría bien "alguna escenografía de bailes regionales para completar la experiencia".

Adrián de la Torre viene de Oviedo, mientras que Elisa y Alejandro González acuden desde León. No es su primera visita por el Oktoberfest, y han querido volver a un ambiente donde "hay muy buena vibra, nos encanta cuando se hacen grupillos y conoces gente", sostienen. Sin embargo, algo que ellos harían para mejorar el festival es ampliar la oferta de cervezas sin gluten, "porque sólo hay una".

Récord de asistencia tras once años de cita cervecera El festival que acoge el parque de los Hermanos Castro resgistró el pasado sábado un récord de asistencia tras once ediciones, anunció su organizadora, Ana González. Una festividad que reúne multitud de variedades internacionales, platos alemanes del mismo proveedor que la Oktoberfest de Múnich y ambientada con música en directo de la mano de un dj. Además, la edición que supera marcas cuenta con algunas novedades, entre las que se encuentran la ampliación de la carpa, o la instalación de una nueva zona de "Beer Terraces", donde los asistentes podrán disfrutar del ambiente alemán al aire libre. Mientras permanecen fieles en el evento las marcas internacionales de cervezas más aclamadas por los aficionados a esta bebida, como Cruzcampo, Amstel, Heineken, Maes o Murphy’s, entre muchas otras que proceden de partes muy distintas del globo. El festival se prolongará hasta el próximo 1 de septiembre.

