El Patronato contesta a Kocina por el hípico: "Que presente un proyecto formal"

Un "proyecto formal". Eso es lo que piden la concejalía de Deportes y el Patronato Deportivo Municipal a Jesús Kocina, presidente del Gijón Horse Jumping, de cara a convertir la ciudad en una referencia de los circuitos hípicos del norte. Fuentes de la concejalía de Deportes, encabezada por el popular Jorge Pañeda, también presidente del Patronato y el Gijón Horse Jumping, aseguran que se han producido conversaciones entre las partes "en los últimos meses" y que las puertas "no están cerradas" para establecer un acuerdo que potencie la disciplina ecuestre. Desde Deportes transmiten, eso sí, estar "centrados" en el desarrollo del Concurso Hípico Internacional que arranca mañana en Las Mestas.

En una entrevista ayer con LA NUEVA ESPAÑA, Kocina afirmaba que espera retomar los contactos con el gobierno local en septiembre, una vez transcurridos los concursos. "Aún tengo esperanza, pero tampoco puedo mentir: ahora mismo está todo parado", aseveraba Kocina. Por su parte, desde la concejalía de Deportes subrayan que se evaluarán opciones cuando haya un proyecto encima de la mesa. "Esperamos a que se presente para poder debatir", apuntan las fuentes consultadas, que señalan que el criterio de Jesús Kocina "se valora".

Fue en 2019 cuando se anunció el nacimiento del Gijón Horse Jumping, una fusión de fuerzas entre el Club Hípico Astur (Chas) y el Patronato Deportivo Municipal para organizar competiciones en época estival, entre las que se incluía el tradicional concurso hípico de Las Mestas. Esta marca surgía con la intención de gestar una estrategia conjunta en torno a este deporte. Sin embargo, esas intenciones no acabaron de cristalizar en un papel en un desarrollo de una forma de proceder conjunta. La pandemia y las restricciones por ella también dificultaron las cosas.

La idea planteada por Jesús Kocina, como explicó en este periódico, pasa por un circuito desde mayo hasta septiembre u octubre, para no concentrar toda la actividad en agosto. Para Kocina, implicaría "multiplicar el gasto en hoteles y restaurantes con concursos hípicos potentes". El copresidente del Gijón Horse Jumping mostraba su "temor" a que esa potencial sede hípica en el norte no recalara en la ciudad. "Requeriría un esfuerzo previo, pero creo que los resultados que daría son cuantificables y beneficiosos para Gijón. Es un proyecto de ciudad", remarcaba. Sobre la necesidad de cerrar un convenio y un modelo consensuado con el Consistorio, Kocina aseveraba que "creo que hay disposición por la parte política de casi todo el Ayuntamiento, pero no tanto entre los funcionarios del Patronato Deportivo".

Desde las áreas municipales implicadas se incide, en respuesta a Kocina, en la importancia de contar con un proyecto "formal" a partir del cual trabajar tras la prueba de Las Mestas. Hace unos meses, varias empresas dedicadas a la organización de competiciones ecuestres se fijaron en Gijón para erigirla en el centro de un gran circuito hípico del norte de España, tanto por su ubicación geográfica como por su tradición. El proyecto, también desvelado por este medio, radicaba en no solo la celebración de torneos, sino que la ciudad acogiera a jinetes y profesionales para alojarse y viajar al resto de sedes. Se barajaba una ruta en verano, durante cuatro meses, con un retorno estimado de entre cinco y diez millones de euros. Y, en ese sentido, la unión del Chas y Las Mestas para crear un gran complejo se antojaba fundamental. La situación, que recuerda a la de otros años, está ahora en resumen en que mientras Kocina aboga por agilizar las conversaciones, desde la concejalía de Deportes reclaman más concreción en lo que concierne a la iniciativa planteada por el empresario.