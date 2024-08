PSOE e IU instan a Moriyón a tomar medidas ante los actos de "exaltación fascista"

Los grupos municipales del PSOE e IU instaron ayer a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a que "tome medidas" y deje de estar "impasible" ante lo que calificaron de actos de "exaltación franquista y fascista", respectivamente. Ambos grupos y sus organizaciones políticas volvieron a reclamar a la regidora la retirada del monumento "Héroes del Simancas" de la fachada del colegio La Inmaculada, ante el que ya se han producido este verano dos concentraciones, la última ayer, convocada por una organización constituida como "asociación cultural". La concentración estaba autorizada.

El PSOE expresó, a través de un comunicado, su "profunda preocupación por la recurrente celebración en Gijón de concentraciones para hacer exaltación de los valores franquistas". Los socialistas reclamaron a la Alcaldesa "que se tome en serio la adopción de las medidas y obligaciones derivadas de las leyes de memoria democrática", así como la constitución del Consejo de Memoria Democrática de Gijón.

Además, piden a Moriyón "que reflexione" acerca de las causas que provocan que Gijón "se esté convirtiendo por su connivencia con las ideologías de extrema derecha en un lugar de culto para personas con ideologías fascistas nostálgicas de tiempos a los que nuestra sociedad no quiere volver". Opinan desde el PSOE que el gobierno local está generando un "caldo de cultivo complaciente y permisivo" para los nostálgicos del franquismo.

Javier Suárez Llana, portavoz de IU, señaló que "el gobierno de Moriyón no puede seguir impasible mientras en Xixón se suceden actos de exaltación fascista. El desprecio por los valores democráticos que practica la Alcaldesa no exime a su gobierno de cumplir la ley", dijo. "Las leyes de memoria democrática obligan a los poderes públicos ética, política y también legalmente. Xixón no se merece un gobierno que ni el 28 de junio ni ayer tuvieron nada que decir mientras se honraba en la calle a militares golpistas que ordenaron el primer bombardeo de población civil en Gijón, y lo hacían, frente a un monumento fascista que la Compañía de Jesús, distinguida por Moriyón con la Medalla de Oro de Villa, se niega a retirar", expresó.

Suárez Llana agregó que tampoco comprende "que la Delegación del Gobierno no haya actuado de manera previa no autorizando un acto de exaltación franquista, el segundo este verano, vinculado a grupos neonazis de la ciudad. "De Adriana Lastra esperábamos una contundencia contra el fascismo que, lamentablemente, no estamos viendo", zanjó el concejal Javier Suárez Llana.

Suscríbete para seguir leyendo