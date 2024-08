Alsharbatly nunca defrauda: el jinete saudí logra su décimotercera victoria en Las Mestas

Elena Appendino montando a "Grupo Prom Hacienda" se convirtió en la primera ganadora de la presente edicion del concurso.

Esta prueba se disputó sobre el baremo "A con cronómetro", una altura de 1,30 y un total de 41 participantes. El recorrido diseñado por Frank Rothenberger compuesto de once obstáculos y trece esfuerzos ya que dos de ellos eran dobles, y un recorrido total de 460 metros para el que se concedía un tiempo de 79 segundos. Un recorrido que no fue muy complicado aunque las primeras salidas a pista se saldaron con derribos e incluso hubo alguna que otra caída sin consecuencias. Al final no resultó tan difícil como parecía ya que fueron la mitad, 22, los que lo completaron sin derribo. Appendino, que el pasado año ya tuvo una gran actuación en Las Mestas, fue la más rápida de todos ellos al completar el recorrido en 56.15 segundos que ninguno del resto de participantes logró mejorar, Y eso que la amazona salió de las primera y tras ella había muchos recorridos pendientes, a pesar de ello y que lo demás sabían cual era el tiempo a batir ninguno logró hacerlo.

Quien más se acercó fue el neerlandés Finn Boerekamp quien montando a "Indence H.J." empleó 57.62 segundos. La tercera posición del podio fue para el portugués Rodrigo Giesteira Almedia con "Sambuca" en 58.85.