La "cirujana" del Louvre que veranea en Granda: "Esta tierra me inspira mucho para mi trabajo"

"Hago un trabajo similar al de un médico, pero con obras de arte". Así explica la francesa Diane Marchioni su trabajo como restauradora. Nacida en la localidad alpina de Briançon, realiza trabajos para museos tan importantes como el Louvre o el Prado. Desde hace años viaja con frecuencia a la parroquia gijonesa de Granda. Lo hace junto a su marido, Víctor Guy Blanco, que es, por otra parte, el "culpable" de que hayan establecido esa conexión con el Principado. "Mi madres es de La Felguera y tengo mucha familia en Gijón", aclara la otra mitad de la pareja que no duda en afirmar que les encantaría poder establecerse en la región.

Marchioni trabaja como restauradora para fundaciones, particulares, iglesias y museos del nivel del Prado o el Louvre. "Hay algo mágico de poder tocar pinturas de tanto valor histórico y tan cerca, son únicas. Tengo la impresión de poder acercarme al artista y aproximarme a él", explica de un trabajo al que al que accedió tras cursar estudios en el Instituto Nacional del Patrimonio francés, "una escuela particular a la que se accede con unas oposiciones y que depende directamente del Ministerio de Cultura". "Es la única escuela francesa que te permite trabajar en las colecciones públicas y con el patrimonio del país", abunda.

Su trabajo, explica, consiste primero en estudiar las obras, establecer un diagnóstico, "como un médico", para ver cuáles son los daños, y entender por qué y de dónde provienen. Después del diagnóstico llega la etapa del tratamiento, en el que ya trabaja directamente con la obra. "Mi especialidad es la pintura de tamaño pequeño, pero también murales", explica de una labor que, además de para grandes museos, también efectúa frecuentemente para particulares. "Lo que me gusta de trabajar con ellos es que tienen una relación íntima o emocional con la obra, y en los museos eso no te lo encuentras", asegura.

De sus múltiples visitas a Asturias, Marchioni afirma sentirse fascinada con el patrimonio. "Las iglesias prerrománicas me parecen extraordinarias. Pese a su antigüedad, se encuentran en muy buen estado de conversación. Por ejemplo, en Francia ya no hay", asegura la experta, que confían poder trabajar en el Principado. "Ojalá porque siento mucha conexión con esta tierra. Me inspira mucho para mi trabajo", asegura.

La vinculación de ambos con Asturias es tal que Marchioni y su marido eligieron la región para contraer matrimonio el año pasado. "Aunque la tradición dice que la boda se celebra en el lugar de origen de la novia, en este caso nos decidimos por Asturias porque mi abuela tiene 105 años y era muy complicado para ella trasladarse", apunta Guy Blanco, de una decisión en la que también pesó la figura de José Vicente Álvarez, "Don Vi", el párroco de Granda y Roces. "Casó a mis padres y me bautizó a mí en San Julián de los Prados. Por eso le pedimos que fuese él quien oficiase el enlace en la catedral de Oviedo", explica él, de una celebración en la que fue "algo típico asturiano" pero que también "gustó mucho" a sus amigos franceses.

Por ahora, y pese a que les gustaría establecerse en Asturias, la pareja se quedará en París y seguirá haciendo "dos o tres" escapadas al año a Asturias "para disfrutar de la gente, la cultura, la vida con la familia y la gastronomía".

