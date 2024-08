Julia Sariego se pone rockera con Danilo Farpón

"Cuando se puso en contacto conmigo me hizo mucha ilusión. No me lo esperaba. Me gustó que pensase que mi voz podía representar su historia". Así explica la artista gijonesa Julia Sariego qué sintió cuando el año pasado recibió una llamada del también cantante Danilo Farpón para ofrecerle una colaboración juntos. El tema, que lleva por nombre "Mantra", será presentado junto a su videoclip este jueves (22.00 horas) en la librería-café Toma 3.

Pese al cambio de registro, con un tema mucho más pop-rockero, Sariego afirma que no tuvo dudas a la hora de aceptar la propuesta de Farpón. "Lo vi como una forma de probar diferentes estilos musicales. Me sentí bastante cómoda y no me arrepiento de haber aceptado su propuesta", afirma la artista, que seguramente sorprenderá a sus seguidores, más acostumbrados a un estilo clásico, con "Mantra". "Solo con escucharla una vez sentí algo especial, me identifico bastante con ella y le tengo mucho cariño. No estoy acostumbrada a hacer colaboraciones, suelo cantar mis propias letras, pero me pareció una propuesta muy buena y que podía tener bastante éxito, y el resultado me gusta"", agrega la gijonesa.

"Mantra" es una canción romántica que cuenta la historia amorosa del propio autor, Danilo Farpón. "Le tengo mucho cariño. Al final es una letra personal, donde relato una ruptura amorosa. Me puse en contacto con Julia porque tiene una voz muy bonita y confiaba en que juntos podríamos hacer algo muy bonito y especial", explica sobre la canción, con ritmos y melodías "pop rock".

"Representa la cara oscura del amor y su ruptura, plasmando en ella todas las frases que en su momento se dijeron: ‘Sé que te quiero, pero más me quiero a mí’, es la frase protagonista del estribillo. Casi todos hemos vivido una ruptura o un momento triste con una pareja. Al final me siento identificada y la siento como si fuese mía", define la artista gijonesa.

La ambición de los artistas es hacer sonar "Mantra" por toda la geografía asturiana. "Tenemos pensado interpretarla en algún concierto donde podamos coincidir. Si no la cantaremos por separado en nuestros conciertos", explica Sariego, que afirma estar viviendo "un momento muy especial en su carrera". "Me estoy dedicando a escribir canciones y disfrutar de la música , estoy en un buen momento y muy feliz. Por eso me gustó mucho hacer esta colaboración".

Farpón, por su parte, asegura que tenía claro desde el primer momento que ella sería la encargada de dar voz a su letra. "Ya la conocía y la había escuchado, y me parece que tiene una voz muy bonita", afirma sobre Sariego y sobre el trabajo que verá la luz este jueves, tras un año de trabajo. "Hemos querido esperar a lanzarla ahora y cantándola juntos", explica el artista de la puesta en escena prevista para este jueves en el Toma 3, ubicado en el número 27 de la calle Marqués de Casa Valdés, a las 22.00 horas.

Además de la interpretación a dúo de "Mantra", en el acto también se proyectará el videoclip de la canción, firmado por la editora "Embis". En lanzamiento del single en plataformas digitales está previsto para mediados de septiembre. "Hasta entonces solo se podrá disfrutar el vídeo", explica Farpón, deseoso que llegue el día de la presentación. "Es un momento muy bonito y especial", repite.

Coincide Sariego: "Quiero que todo el que escuche esta canción se sienta identificado y que le guste, al final es un tema muy bonito que aunque no lo haya escrito yo siento como si fuese mío", asegura al tiempo que repite, una vez más, que será un acto "muy especial". Como un mantra.

