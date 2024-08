"Las Mestas no es una feria es deporte"

Además de Grande de España y de haber protagonizado más de una portada en la prensa rosa, Cayetano Martínez de Irujo (Madrid, 1963) es un consolidado jinete. Estos días compite en Gijón.

–¿Supongo que no sabrá cuántas veces ha participado en Las Mestas?

–Pues puedo decir que mi primera vez aquí fue hace 45 años, tenía yo 16 años y desde entonces creo que habré faltado como mucho siete veces.

–Entonces es una voz autorizada para hablar de la evolución del concurso.

–Los dos últimos años estuvo muy deficiente, pero gracias a Dios este año se han cambiado cosas muy importantes y que son en beneficio de los jinetes sobre todo. El otro día leí que este concurso era una feria, una fiesta, cuando en realidad es una competición deportiva importante. Definir esto como una fiesta me parece una ignorancia.

–Explíquese.

–Cuando yo empecé lo que había aquí era un germen importante por apostar, se creó el hípico y mis primeros años la gente venía básicamente a apostar, y cuando no había apuestas había muy poco público. Pero se fue fraguando una afición a la hípica. Lo que noto es que ahora hay afición a este deporte y las apuestas es una cosa complementaria. Se nota en que antes cuando no lo hacías bien los que te habían apostado te abucheaban, y ahora no, hay mucho respeto por el evento en sí. ¡Ojalá acabe esto siendo un evento como el Madrid Horse Week con todo tipo de actividades complementarias sobre el mundo ecuestre!

–Pero eso cuesta dinero.

–Es cierto, por eso mantenerlo como está ya es una maravilla.

–Con la misma experiencia que puede opinar sobre el concurso de Gijón puede hacerlo sobre la situación que se está viviendo en la hípica nacional. La elección hecha por la federación para los Juegos Olímpicos abrió una brecha entre los jinetes españoles, y solo tres quisieron participar en el concurso de saltos.

–En 45 años y habiendo formado parte en alrededor de 25 selecciones, nunca he visto nada tan bochornoso, lamentable y delirante como lo que se está viviendo este año. Hemos sido la alucinación del mundo ecuestre internacional. Me han llamado jinetes de todo el mundo y me decían que nunca habían visto nada igual. Han sobrepasado los límites habidos y por haber en la historia del deporte.

–¿Considera que lo que ha pasado con la selección para los Juegos es el problema o solo parte de un problema mayor?

–Lo que pasó con los Juegos es un problema que ha estallado, es una lucha de poder entre dos bandos de jinetes y ha provocado una situación que en la Federación no solo no han sabido resolver, sino que ha acabado en un bochorno público.

–Va a haber elecciones próximamente, en las que usted forma parte de una candidatura alternativa al actual presidente Javier Revuelta. ¿Son las elecciones la solución?

–Cualquier cosa sería la solución. Formamos un equipo de entidad, de mucho conocimiento ecuestre, pero si no estuviéramos nosotros tendría que haber otros. Lo que no puede ser es que siga lo que hay, es muy dañino para la hípica española.

–Ya hay denuncias en el Consejo Superior de Deportes contra el actual presidente.

–Hay varias. Nosotros denunciamos graves irregularidades en el proceso electoral, en la Comisión Delegada, la Junta Directiva, en la forma de hacer las cosas, que se están haciendo en el más puro estilo Maduro.

–¿Ve alguna posibilidad de acercamiento, de consenso con la actual directiva de la Federación Española?

–El problema es que con el actual presidente no se puede hablar. Una persona que lleva 20 años en un cargo se piensa que el puesto es suyo, y así es como está actuando, haciendo trampa sobre trampa. Unas elecciones en estas circunstancias no son justas ni equitativas.

–¿Confía en que el CSD se pronuncie antes de las elecciones?

–Sí, confiamos, porque es algo que necesita el deporte español. El deporte es uno de los pilares de la sociedad y mira los resultados de los Juegos Olímpicos, seguimos con los mismos resultados que hace un montón de años mientras que otros países han duplicado sus medallas y nosotros seguimos en el mismo sitio. Necesariamente tiene que haber una reacción y un cambio y en eso tiene que tomar parte sin duda el Consejo Superior de Deportes. .

–Comentaba antes que con motivo de la elección del equipo olímpico fue evidente un enfrentamiento entre dos grupos de jinetes.

–El presidente tenia que haber tomado cartas en el asunto. No puedes convocar una reunión en la Federación con los siete jinetes aptos para ir los Juegos y los dos jefes de equipo que tú has nombrado, hacer una introducción y luego marcharte, es algo insólito. Todo lo que he escuchado de esa reunión ha sido que se han producido insultos y descalificaciones entre los propios jinetes. Nunca pensé que iba a vivir una situación así.

