Las Mestas galopa por una 'tradición': 'Esto es tan de Gijón que hay que inculcárselo a los hijos'

El Concurso Hípico Internacional ya galopa por el complejo de Las Mestas, que este martes respondió como de costumbre a una cita que muchos asistentes tildaron de "tradicional" en el calendario estival. Pequeños y mayores, familias y amigos, disfrutaron de la jornada inaugural y de sus dos pruebas. Y quien quería descansar de tanto salto tenía puestos comerciales y las zonas de restauración e infantil, donde los hinchables volvieron a triunfar.

"Es una tradición tan de Gijón que hay que inculcársela a los hijos", comentaba Raquel Suárez con la pequeña Lucía Fernández en brazos. Una representación de las familias del colegio Montedeva se reunió en Las Mestas para vivir el primer día del Hípico. La equitación une. Si no, que se lo digan a las hermanas María Luisa y Marta García. La primera esbozaba una sonrisa tras ganar una apuesta, uno de los planes preferidos por el público. Había quien no se separaba del bolígrafo para anotar los resultados de los jinetes y amazonas. "Somos de Mieres y venimos desde niñas, cuando veraneábamos por Gijón", contaba Marta García. "Es uno de los eventos más guapos que hay", refrendaba María Luisa.

Diego Santos, Laura García, Isabel Martínez y Marcos Álvarez sostenían con ilusión los boletos de sus apuestas. La más "veterana" en el Hípico era García, que no se lo pierde por nada del mundo. "Es una costumbre", proclamó la joven. "Vine un año, pero de pequeñita, así que este es como si fuera el primero", señaló, por su parte, Isabel Martínez. "Apostar le da un aliciente", opinaba Tomás Cimadevilla, un habitual del Hipódromo de Madrid. "Es una actividad típica del verano en la ciudad", resaltó Cimadevilla. Su hija Mónica, aficionada a la hípica, estaba fascinada. "El ambiente es fantástico", manifestó.

En una terraza, Diego Vázquez, Antón Martínez y Chema García, amigos "de toda la vida" de la zona del Bibio, se tomaban un respiro entre prueba y prueba. "Es un plan muy divertido y diferente para agosto", aseveraba Antón Martínez.

Javier Viña, Patricia González y sus hijas Sira y Llara tampoco fallaron a la cita. "Siempre cogemos vacaciones para esta semana, a las crías les encanta", aseguró Javier Viña, que ensalzó la singularidad del concurso. "Es algo distinto que no hay cerca", apuntaba Viña, que elogió la posibilidad de que este año se pueden comprar por internet. "Está muy guay. Ahora el siguiente nivel es que se pueda descargar el panfleto", bromeaba. Los hermanos Alejandra e Ignacio Vega y su prima Bárbara, de Madrid, son fieles a su parada en el Hípico cada verano. Bárbara Vega, de hecho, tiene el abono para todos los días. Lo que se les resistía eran las apuestas. "Está complicado ganar", confesaba Alejandra Vega.

Luna Martínez, a sus tres meses, era una de las asistentes más noveles este martes en Las Mestas. Quedaba embobada con los saltos de los caballos en brazos de su padre Julián. A su vera, María Flor Vega le transmitía a su nieto, Río Gutiérrez, la pasión por el Hípico. "Está flipando", decía Vega, mientras el crío observaba, ensimismado, las carreras y los saltos de los equinos.

En las localidades de libre acceso disfrutaban de la primera jornada del certamen Borja Blanco y Guillermo Nicieza. En esta edición, los asientos de esa zona están numerados y se pueden reservar con antelación, una medida que suscita sensaciones encontradas en Nicieza. "Hay sitios a los que no ha venido nadie. Estaría bien que la gente pudiera moverse por los asientos vacíos", subrayó Nicieza. Para Blanco, esta fórmula fomenta la "organización". "Es un acierto, una mejora más", indicó este último, que reivindicó la "majestuosidad" de los caballos en una disciplina que "deleita". También aplaudió la posibilidad de adquirir online las entradas. "Es más eficiente y te permite no hacer cola", valoró. Unos metros más arriba, Pablo Fernández, Aringa Nava, Mateo Pozo, Covadonga Fernández y María Jesús Trapiello aguardaban el inicio de un nuevo turno ecuestre. "Es una manera de pasar un día en familia", declaraba Nava. Para Covadonga Fernández, la idea de numerar los asientos ha sido adecuada. "Me parece genial, que a veces no teníamos dónde sentarnos y así lo aseguramos", afirmó.

El trajín fue continuo en Las Mestas, con público en la grada, en los palcos o a pie de campo, en un día de estreno que evidenció el vínculo de Gijón con la hípica. Hasta el 1 de septiembre, aún quedan muchos saltos que dar.

