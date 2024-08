Las "películas malas" triunfan en Gijón

"Son películas, en general, muy malas, pero sin duda es una experiencia fantástica, porque toda la gente se está riendo al unísono y es mucho mejor que ir al cine a ver una película buena de estreno". Ayer por la tarde arrancó el ciclo cinematográfico "Peor... ¡Imposible!", que este 2024 cumple 25 años, con la proyección de "Autopista al infierno". El pase no dejó ni una sola butaca libre en el Antiguo Instituto, que se convirtió en un punto de encuentro entre los amantes del cine de "serie B". "La programación debe estar a la altura, con espectaculares sorpresas y películas que no dejen indiferente a nadie", aseguró el coordinador del ciclo, Jesús Parrado, junto a el coprogramador, Monchu García, en el que fue el pistoletazo de salida de un certamen que se prolongará hasta el 1 de septiembre.

Víctor García lleva asistiendo al certamen desde que era pequeño. Este año tampoco falló. "Me apetecía venir y estoy deseando dejarme sorprender", afirmaba instantes antes del inicio del pase de "Autopista al infierno", acompañado junto a su amiga Beatriz Corral. "Estoy deseando dejarme sorprender", aseguró ella.

Para Luis Jiménez y Víctor González el ciclo, que celebra sus bodas de plata, es "un clásico del verano". "La programación que ofrece es muy variada, con películas buenas y malas que se ajustan a todos los gustos", coincidieron al tiempo que animaban a que "todo el que pueda se anime, porque se lo van a pasar genial y se van a reír muchísimo", afirmaron, en una jornada inaugural en la que también se proyectó "Ninja vs Shaolin, duelo final" y "Not of this earth".

Andrés Amador Peláez junto a sus padres, Juan Amador y Carmen Peláez, revelaba que vio carteles del ciclo por la ciudad y no dudó en pasarse. "Me gusta mucho el cine y me gusta también mucho reírme con cine de culto un poco underground", afirma sobre una actividad "divertida, graciosa e interesante que no deja indiferente a nadie" que hoy continúa con "Roma 2072 D. C. Los Gladiadores", a las 18.00 horas.