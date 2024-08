Refuerzos en Emulsa para paliar los malos olores en los contenedores

Emulsa incorporará "de inmediato" a tres conductores que se dedicarán "exclusivamente" a la limpieza de contenedores por las noches. Se trata de un refuerzo que se sumará a los nueve empleados que ya se habían sumado a esta tarea y que surge tras las recientes quejas, que Emulsa admite que están fundadas, sobre los malos olores en los depósitos. La empresa, no obstante, achaca en parte el problema a un incremento reciente "indeseado y sorpresivo del absentismo" producido recientemente y que presenta hoy una tasa superior al 30 por ciento, una cifra que para la entidad "va más allá de lo razonable".

Explica Emulsa que los residuos "generan de forma inevitable problemas de olores", si bien estos pueden ser "atenuados" si el tiempo que pasa la basura en el contenedor es el menor posible. Recuerda la empresa que, de acuerdo a la ordenanza municipal, la basura debería tirarse entre las 20.00 y las 23.00 horas, un plazo que se ha impuesto de acuerdo al inicio de los turnos de recogida, que empiezan a las 22.45. "El depósito de basura fuera del horario establecido impide que se puedan utilizar los vehículos de limpieza interior de contenedores a lo largo del día, ciñéndose esta operación al horario nocturno. En épocas de mayores temperaturas, como las que estamos teniendo estos últimos meses, los problemas se acentúan al aumentar la velocidad de descomposición de la materia", añade Emulsa.

La otra medida para reducir este problema es el debatido lavado de contenedores. Hay dos maneras. Por un lado, se realizan lavados exteriores con agua a presión. Además, también existen equipos de lavado con "vehículos de 18 toneladas", precisa Emulsa, que "introducen el contenedor vacío en una cámara de lavado". "Es la medida más efectiva", dice. Ahora bien, para realizar esta tarea "se hace necesario contar con un conductor con carné C y peones de apoyo". El lavado exterior "únicamente requiere carné B". "Y aquí es cuando llegamos a uno de los problemas con los que Emulsa se ha encontrado en estos últimos meses: la falta de conductores con carné C disponibles", razona Emulsa, que precisa que, de los 26 conductores oficiales de la plantilla fija, nueve (el 34,6 por ciento) están de incapacidad temporal y cuatro (el 15,4) están de vacaciones. La tasa de bajas, reconoce Emulsa, es un porcentaje "altísimo" y ha obligado este verano a "priorizar" las tareas, que en este caso recaen sobre la recogida de la basura. "Nos encontramos por tanto ante una situación límite en la cual, estando la plantilla de conductores de noche dimensionados adecuadamente, incluso para absentismos superiores a los de la media de años anteriores, al producirse este desmesurado incremento, los servicios de recogida y de limpieza de contenedores se ven comprometidos", señala la empresa, que añade también que la gerencia "no descarta" recurrir a "contratación externa" para limpiar los contenedores y evitar así una situación "desagradable" para los vecinos.