Los caballos inscritos en el concurso de dos estrellas tuvieron que pasar en la mañana de ayer el pertinente examen veterinario antes de ponerse a saltar desde primera hora de la tarde.

Todos los caballos en condiciones de saltar

Una inspección que tiene como objetivo constatar de que todos los caballos se encuentren en perfectas condiciones pero también que cada caballo corresponde a su correspondiente pasaporte, documento que se deberá presentar y que los responsables de la inspección controlarán y comprobarán que corresponde con el microchip que cada caballo de llevar.

Tras esto llega un examen visual y se hará trotar al animal para ver que no cojea. Superados todos estos trámites la inspección veterinaria dará el visto bueno de que cada equino está en disposición de tomar parte en un evento deportivo de nivel. Las pocas ocasiones en las que se rechaza la participación de una montura se debe principalmente a algún problema surgido en el viaje como alguna raspadura o golpe en el camión. Problemas mayores no se suelen dar porque no en vano los caballos son como "deportistas de alto nivel", cuestan mucho dinero y están muy cuidados. Ningún propietario ni jinete se arriesga a hacer un viaje, muchas veces de miles de kilómetros, con un caballo que no esté en condiciones de saltar.

