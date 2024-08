Gijón, paraíso "dogfriendly": el turismo con mascotas, al alza en la ciudad

Gijón, una de las ciudades con más perros censados por habitante, invita al turismo "dogfriendly", con cada vez más hoteles y restaurantes que ofrecen facilidades a los propietarios de los canes. "Ha aumentado últimamente la gente que viene acompañada de perros y Gijón es muy perruna", asegura Lara Mat, trabajadora del hotel Faranda Express Pathos Gijón, que apunta que esta tendencia "se nota bastante en las solicitudes que nos llegan". Una sensación compartida también por Noelia Ordiz, del hotel Alda. "Desde que permitimos las mascotas viene muchísima gente y en invierno también", afirma. Los dueños de los perros celebran que se abran puertas para los animales. "Hay muchos alojamientos y apartamentos que los admiten y nos parece genial", subraya Javier Rodríguez, de Ávila, que disfruta de unos días en la ciudad con su familia y su perro.

Hay restaurantes y cafeterías que se suman a este aperturismo canino. Por ejemplo, en el Toma 3, que permite el acceso a las mascotas. "Entendimos que tampoco interfería mucho en nuestro día a día", indica Tono Permuy del Toma 3, que señala que desde un principio el establecimiento tenía en mente el admitir animales. "Apelamos a la lógica también, pues la mayoría de la gente sabe que casi todos los perros están tranquilos, debajo de las mesas y sin molestar", declara Permuy.

Yarina Luchok y Luis Rodríguez, en la plaza Mayor. / Irene Armayor

En el caso de los hoteles, estos suelen ofrecer el servicio cobrando un suplemento y bajo ciertas condiciones. "Al igual que si coges una habitación individual y viene otra persona se cobra suplemento, por la mascota también, y varía en función de los días que se queden", explica Noelia Ordiz, del hotel Alda. "Hay un suplemento dependiendo del peso del perro y solo se permite un perro por habitación", detalla Lara Mat. Los espacios fomentan la limpieza en los lugares por los que pasa el perro. "Se limpia cada vez que se va el comensal, se limpia bien la silla y la mesa, y el sitio en el que haya estado el animal", sostiene José Enrique Martínez, de la cafetería Llenín.

No obstante, para algunos turistas que viajan con sus mascotas todavía hay aspectos que pulir en comparación con otros contextos. "Así como en el extranjero se permite entrar con los perritos en muchísimos sitios, aquí cuesta más, no en Gijón, sino en España en general", opina Elena Ramos, llegada desde Pamplona con su familia y sus dos canes. "Para comer hemos tenido que buscar un lugar específico. En el interior todavía no se permite en muchos, aunque sí que te dejan en la terraza", añadía Ramos, que resaltó, sin embargo, que se ha avanzado para mejorar este tipo de turismo en aras de que los perros sean considerados como uno más de la familia.

Tono Permuy, en el Toma 3. / Irene Armayor

"Normalmente vamos a campings para poder alojarnos con el perro y luego donde surja", indica Yarina Luchok, que también pone sobre la mesa la oportunidad de encontrar playas para perros o al menos "un pequeño espacio adaptado". En ese sentido, Gijón cuenta con El Rinconín y, fuera de la temporada de baños, con un tramo de la playa de San Lorenzo. La ciudad no mete la pata con el turismo perruno.

