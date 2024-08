El Ministerio estudia un vial de Jove en superficie con tramos en trinchera 'para reducir el impacto visual'

El estudio de alternativas para crear un acceso a El Musel a través de un nuevo vial de Jove sin túnel ya está en manos del Ministerio de Transición Ecológica. Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes del Ministerio de Transportes, que explican que este paso permitirá obtener el informe de impacto ambiental y la elección de una alternativa fija sobre la que elaborar el futuro proyecto. Estas mismas fuentes señalan que, dentro de esas varias alternativas que se están estudiando, hay una que plantea "deprimir" la carretera del vial que, aunque en superficie, podría incluir tramos en trinchera "de entre uno y tres metros de profundidad", una propuesta que podría "reducir notablemente el impacto visual" del trazado. Transportes trabaja por ahora con la previsión de que, si se logra un "gran consenso" sobre el futuro proyecto, el nuevo vial de Jove podría licitarse "a lo largo de 2025", incluso, en el primer semestre. Mientras, desde el Ayuntamiento y el Principado explican no tener los "detalles constructivos" de este proyecto y reiteran su postura de que cualquier solución para el vial de Jove tendrá que contar con el "consenso" de los vecinos. Estos, por su parte, se muestran "inquietos" ante los avances de un proyecto sobre el que aún no han sido debidamente informados.

Fuentes del Ministerio señalan que el pasado 16 de agosto la dirección general de Carreteras remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) el documento ambiental del proyecto. Un proyecto –cuya puesta en marcha adelantó LA NUEVA ESPAÑA– bautizado como "Bulevar urbano de acceso al Puerto de El Musel desde el enlace de La Peñola por el vial de Jove" y que tiene en cuenta un plan paralelo de mejoras en la avenida Príncipe de Asturias. La dirección de Carreteras fue también la entidad competente que encargó el mes pasado a la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transportes (Ineco) la asistencia técnica para elaborar el proyecto con una inversión de 2.774.568 euros. El objetivo de remitir el documento ambiental al Miteco es lograr el aval de impacto ambiental y comenzar la redacción del proyecto de trazado con la alternativa seleccionada. Será cuando culmine este último paso cuando el plan se someta a información pública, como marca la ley.

En el encargo a Ineco ya se señalaba que la idea de un túnel no se contemplaba y que el vial se desarrollaría en superficie, si bien se podría estudiar la posibilidad de crear "tramos parcialmente soterrados". Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, mantuvo sendas "conversaciones" el pasado lunes con el Ayuntamiento y con el Principado para trasladarles que se había enviado al Miteco este estudio de alternativas de cara a lograr el impacto ambiental. "Esta conversación va en la dirección marcada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de buscar un gran consenso para acelerar al máximo los trámites del nuevo vial de Jove", precisan estas fuentes. "Entre mediados de septiembre y de octubre, el secretario de Estado mantendrá un nuevo contacto con las instituciones asturianas para trabajar conjuntamente en esas alternativas del nuevo proyecto", añaden.

El Principado, por su parte, a través de la consejería de Fomento, señaló que Transportes les había avisado que remitirían a Transición Ecológica "distintas alternativas para su tramitación ambiental" y que, "llegado el momento", desde el Principado también se tendrá que informar de este trámite a través de las direcciones generales pertinentes tanto a nivel local como regional, si bien asegura que esa solicitud, a fecha de ayer, "no se ha recibido". Entienden desde el Principado que lo remitido a Transición Ecológica podrían ser "informes preliminares sobre alternativas de trazado" y en las que no se "entran en detalles constructivos". "Por lo tanto, no tenemos nada nuevo y, de acuerdo con lo comprometido por el secretario de Estado en su última visita a Asturias, esperamos que en la segunda quincena de septiembre podamos tener más información", completan desde Fomento. Desde el Ayuntamiento se manifestaron en la misma línea y, desde la parte vecinal, también esperan que la convocatoria de la mesa de trabajo del vial de Jove, prevista para este mes de septiembre, arroje más pistas sobre estas gestiones.

Sí quiso insistir el Principado –y en la misma línea de lo manifestado por el gobierno local gijonés en los últimos meses– que "no se hará nada sin consenso con la ciudad en el marco del consejo social". "Seguimos defendiendo exactamente lo mismo", señalaron desde la consejería, que recuerdan que el propio Adrián Barbón prometió también que la solución del vial de Jove se hará con el mutuo acuerdo de la parte vecinal. Recalca que no ha habido "ninguna reunión" recientemente y que de convocarse alguna se celebrará conjuntamente con el Ayuntamiento.

Volviendo al documento enviado a Transición Ecológica, se recogen por ahora varias alternativas –un procedimiento habitual en obras de este tipo– que deben analizarse. Pero Transportes adelanta que, "entre otras", una de las opciones en las que ya "se está trabajando" es "construir un vial de Jove sobre el actual trazado", pero "muy mejorado" y, a su juicio, siguiendo "la línea que demanda la sociedad asturiana". En concreto, se estudia la posibilidad de "deprimir la carretera con tramos en trinchera de entre uno y tres metros de profundidad para reducir notablemente el impacto del actual vial". También desde Transportes reiteran su intención de dar con una solución pactada, pero ahora se atreven, incluso, a estimar plazos. "Un gran consenso sobre el proyecto en el que se está trabajando nos permitiría poder licitar las obras del nuevo vial de Jove a lo largo de 2025", aseguran estas fuentes. Si los trámites realizados hasta ahora prosperan según lo previsto, esa licitación podría lanzarse incluso en el primer semestre de ese año.

Todo apunta, por tanto, que en la solución en la que trabaja Transportes para solventar el fiasco del vial de Jove gana fuerza una solución en superficie pero con tramos en trincheras. Una especie de solución intermedia que pretende solventar el fiasco del anterior proyecto, cancelado en plena fase de licitación de unas obras que iban a costar 286 millones de euros. En el encargo a Ineco, Transportes recuerda que fue durante esta licitación cuando se detectaron problemas que comprometían la "viabilidad técnica y económica" de el plan soterrado. El famoso túnel, de unos dos kilómetros, "representaba un 81 por ciento del importe total de la obra", recuerda este informe. Como alternativa, Transportes planteaba "reorientar el diseño de la actuación hacia un trazado en superficie que aglutine el bulevar urbano con el paso de vehículos de largo recorrido". Sugería, entre otras propuestas, tres pasarelas peatonales y ciclistas.

Los vecinos, por último, espera recibir detalles del proyecto el próximo mes, pero adelantan su postura. "En Pleno ya se acordó el rechazo al vial en superficie", recuerda Manuel Cañete, líder de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana. Miguel Llanos, homólogo de la federación rural "Les Caserías", reiteró la "total oposición" al vial en superficie: "Nos tendrán en contra y, si es necesario, en la calle". "Parece que ya tienen el proyecto decidido, pero lo están haciendo sin ningún consenso", completa José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña. "Los políticos no se cansan de repetir ‘lo que digan los vecinos’ y ahora es el momento de demostrarlo; la unanimidad de los vecinos es total: rechazamos frontalmente un vial en superficie por Jove".

Suscríbete para seguir leyendo