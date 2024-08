El gijonés que lucha contra las minas antipersona en Ucrania

"El miedo existe en todos los viajes. Quien diga que no lo tiene, miente". Son palabras de Carlos Fernández, el gijonés fundador de la ONG Help to Ukraine, que presta ayuda humanitaria en Ucrania desde la invasión rusa allá por febrero de 2022. Este miércoles viajó al país junto a otro compañero para seguir echando una mano. Allí estará hasta el 4 de septiembre y, tras una breve estancia en España, regresará a Ucrania el día 17. Ya ha pisado más de una veintena de veces suelo ucraniano desde el inicio del conflicto.

La ONG se encuentra en desarrollo de un proyecto de desminado humanitario. "Hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Emergencias para, en las zonas desocupadas, dar cursillos a civiles para que sepan actuar cuando ven artefactos", explica Carlos Fernández, que subraya que Ucrania es "el país más minado del mundo", con una superficie afectada equivalente al tamaño de España. También la organización trata de impulsar una iniciativa de robots médicos tras realizar un plan piloto que "encantó" al Ministerio de Salud del país del Este de Europa. "Con un ordenador que lleva sensores y cámaras, un médico desde Kiev se conecta y hace un primer diagnóstico al paciente", detalla Carlos Fernández. Un dispositivo, remarca, muy útil debido a los objetivos de las tropas rusas. "Atacan a las ambulancias y a los voluntarios antes que al Ejército", esgrime.

En España, Help to Ukraine cuenta con 23 voluntarios, mientras que en Ucrania hay unos 70. La coordinación para una acción concreta, como la entrega de material humanitario en determinado enclave, es fundamental. Los cambios de rumbo en el devenir bélico, con Ucrania invadiendo territorios rusos como Kursk, ha "roto el tablero", asegura Carlos Fernández, que reivindica más apoyo institucional para fomentar la actividad de la organización. La pasada semana, por ejemplo, hubo una reunión con Guzmán Pendás, concejal de Cooperación. "Es muy sensible a la situación", afirma Fernández, para el que la labor de la ONG sin el pertinente amparo de las instituciones es "intentar parar el río con un dedo". Desde el estallido de la guerra, la entidad ha logrado evacuar a 66 españoles y más de 700 ucranianos. "En ocasiones ha habido que pagar a los rusos en los puntos de control para que te dejaran pasar, y se han hecho evacuaciones con obuses volando por encima", comenta Carlos Fernández.

El gijonés, confiesa, ha sido testigo estos años de "muchas cosas desagradables", algunas de las cuales prefiere no contar. "Lo que más toca personalmente es lo que tiene que ver con gente mayor o con niños", reconoce Fernández, que, no obstante, saca fuerzas de flaqueza para continuar. "Hay un salario emocional, el saber que estás haciendo lo correcto", asevera el fundador de Help to Ukraine, al que le cuesta recobrar la "normalidad" cuando abandona Ucrania. "Cuando se está allí, hay mucha tensión. Cuando estamos ya a 40 kilómetros, tenemos que dejar los todoterrenos, pasar a coches de locales y quitarnos los chalecos de la ONG para no ser detectados por los drones", dice.

Si sigue viajando prácticamente dos veces al mes es por la gente que está sufriendo, por ver sus caras de "agradecimiento", por recibir sus abrazos cuando la ONG aporta comida o agua en un pueblo. "Hay como un espíritu navideño siempre", resalta Carlos Fernández, que aboga por "no olvidar" el conflicto, que es "igual o peor de sanguinario" que al inicio. "Al principio de la guerra, Asturias y España hicimos un esfuerzo encomiable", ensalza Fernández, que anima a la ciudadanía a aportar tanto económicamente como con medicinas u otros elementos que puedan ser de utilidad.

Oleg Golovin, ucraniano afincado en España desde hace dos décadas, también es voluntario de la entidad. Tiene familia en su país natal, en una zona cercana a Polonia, "más tranquila", señala. "Cuando empezó la guerra, a nivel personal fue muy duro. Intento poner mi granito de arena desde aquí", destaca Golovin. Su madre, profesora en la Universidad de Oviedo, ha sido crucial para facilitar traducciones, para ser un "puente" idiomático. El 24 de agosto se conmemoró el Día de la Independencia de Ucrania, donde la ayuda llega desde Gijón con Carlos Fernández, solidario naturaleza, a la cabeza.

