Al Hípico se le hinca el diente, así es la nueva zona gastronómica de Las Mestas

"Venimos todos los años, y justo estábamos comentando que este año hay muchísimos más puestos de comida". Lo decía Elisabet Roces desde una de las mesas situadas en medio de los puestos de comida con su marido, Enrique Fanego, y su perro, pero podría haberlo dicho cualquiera de los centenares de aficionados a la hípica que ayer disfrutaron de la nueva zona gastronómica con la que cuenta esta 81.ª edición del Concurso Hípico Internacional que se celebra en Las Mestas.

"Se agradece un montón todos los puestos que hay, porque puede que haya situaciones en la que solo vengas a ver los caballos y te quieras tomar algo, pero en este caso, nuestros hijos venían muertos de hambre y nos ha venido muy bien", explicó Eric García, que estaba sentado en una de las mesas con su familia disfrutando de un bocadillo de la Quesería Alejandro Casielles, "un bocata de embutido y un precio asequible. Es embutido bueno, me ha gustado mucho. "Antes estabas más limitado, o venias comido o aquí tenías poco para elegir, pero ahora hay mucha variedad", comentó Roces, que incidió en que la nueva oferta gastronómica "facilita pasar aquí el día".

Uno de los puestos que más colas generaba era el de Topfruit. "Nos dedicamos solo a los campeonatos hípicos", explicó César Jenkyns, desde el otro lado de la barra de su caravana, mientras atendía sin parar a la gran cantidad de clientes que tuvieron durante el descanso de la primera prueba celebrada ayer. "Es el primer año que venimos a Gijón, esperamos que nos vaya súper bien porque hemos estado en otros eventos hípicos y hemos funcionado porque esto, batidos fruta y ensaladas, es lo que quieren los jinetes", argumentó el hostelero, en relación a que muchos de sus clientes suelen ser los propios deportivas.

Otro de los platos que no puede faltar a la hora de hablar de "foodtrucks" son las hamburguesas. Aroa García, a bordo de La Bombera, despachó ayer decenas. "Es el primer año que vengo, yo creo que sí que va a funcionar", auguró la hostelera. Como en cualquier menú, después de la bebida y la comida no puede faltar el toque dulce. Y el Hípico no es una excepción. Lucía Gutiérrez regente el puesto de la célebre heladería La Ibense. "Hay muy buen público, todo el mundo es muy amable y, en general, hay muy buen ambiente con el resto de los puestos", afirmó. "Vendemos los helados de toda la vida, aunque este año no pudimos traer helado de bola", explicó.

Algo en lo que coincidieron la mayoría de hosteleros es que el primer día del hípico, el martes, no fue muy buen comienzo en cuanto a las ventas. Eso sí, tienen claro que la situación irá mejorando y la afluencia aumentará el fin de semana: "Hoy (por ayer) ya ha habido más gente, así que la cosa irá a mejor".

