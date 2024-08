"Las Mestas es un recinto fantástico, con el público muy encima"

Los concursos internacionales tienen que tener un jurado acorde con su nivel. Por ello, el requerido para el Hípico de Gijón es el cuatro. El japonés Kazuya Hirayama encabeza junto a la presidenta María Fernanda Muñiz el comité que controla la parte deportiva del certamen.

–¿Es su primera vez en el concurso de Gijón?

–He estado en concursos españoles muchas veces, pero siempre en los de Barcelona. Así que en el de Gijón sí, es la primera vez.

–¿Qué le parece lo que está viendo?

–Cuando estaba llegando en avión me pareció que la región tenía una costa maravillosa y el viaje entre el aeropuerto y el hotel también me pareció todo muy bonito con un paisaje precioso. Me gusta mucho.

–¿Y en lo que se refiere al concurso?

–Hace unos años, como miembro del Comité de la Federación Ecuestre Internacional, estando en una competición en Barcelona, me hablaron de Gijón y me enseñaron las instalaciones. Me pareció que tenía una pista muy bonita y una oferta de stands para el público muy interesante. Una vez aquí pude comprobar que el recinto es fantástico, muy compacto y con el público muy encima.

–Se dice que este concurso es diferente a lo que se está haciendo en otras ciudades, la pista sigue siendo de hierba natural, los obstáculos son más grandes y pesados... ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Es cierto, veo que los obstáculos tienen un diseño especial, muy cuidado, un diseño muy español. Las barras generalmente mide tres metros y medio, y aquí son de cuatro y, lógicamente, son más pesadas.

–¿Eso es bueno o malo para el concurso?

–Yo creo que no es importante. Por ejemplo, en Aachen (Alemania) también tienen un obstáculo de agua como el de aquí. Son cosas que están bien, no suponen ningún problema para los jinetes.

–¿Cómo acabó de jurado en Gijón?

–En los concursos internacionales de tres, cuatro y cinco estrellas, el juez internacional lo designa la Federación Ecuestre Internacional. A mí me designaron varias veces para concursos en España, pero nunca para el de Gijón, así que cuando este año me dijeron que vendría me sentí muy feliz. Siempre he estado en Barcelona, que es un gran concurso en una gran ciudad, pero el concurso de Gijón es conocido. Es especial, por ejemplo, por la apuestas, pero también me sorprendió por la calidad de los jinetes que están en el concurso. Así que estoy feliz de estar aquí.

–¿Cuántos concursos suele hacer al año?

–Los japoneses al margen, hago entre diez y doce cada año. Este 2024 llevo ya siete, y me quedan otros cinco hasta diciembre. De aquí me voy a China.

–¿Tiene tiempo para hacer turismo?

–Normalmente los jurados apenas tenemos tiempo libre. Del avión al hotel, del hotel al hipódromo, y así cada día.

Suscríbete para seguir leyendo