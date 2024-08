El Principado confía en que se haga un vial de Jove soterrado: 'Si es viable'

"Confiamos en que las alternativas busquen que el vial de Jove sea una realidad y, para que sea una realidad, tiene que contar con el consenso de la ciudad. La posición del Principado no se ha movido ni un ápice". Con estas palabras quiso calmar ayer las aguas Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, tras conocerse que el Ministerio de Transportes ha enviado ya al de Transición Ecológica el documento ambiental del futuro proyecto, de cara a lograr su aval ambiental, y en el que se incluye una alternativa que plantea una solución en superficie y con trincheras de entre uno y dos metros de profundidad. Quiso destacar el viceconsejero que, a fecha de ayer, el Principado no había tenido acceso a los detalles de estas opciones –si bien señaló que sí habían sido informados en una "conversación informal" de que ese trámite se llevaría adelante– y que, por tanto, no pueden valorarlas, pero señaló confiar en que surja una alternativa "viable tanto técnica como económicamente" que permita a "coser" la zona Oeste. Mientras, desde el gobierno local se lanzan valoraciones de diferente intensidad. Mientras que el forista Jesús Martínez Salvador, teniente de Alcaldía, señaló ayer que "no habrá valoración" hasta conocer "de forma oficial" el proyecto, la vicealdalesa, la popular Ángela Pumariega, ya lo rechaza y cargó ayer contra Pedro Sánchez: "Desoye el clamor de la ciudad".

El viceconsejero explicó que tanto su consejero (Alejandro Calvo) como el presidente, Adrián Barbón, ya han manifestado que no apoyarán ninguna solución al vial que no cuente con el apoyo de la ciudad, pero reconoció que su equipo está a la "espera de conocer" el contenido del documento enviado a Transición Ecológica y en el que dijo que se incluían tres alternativas posibles. Reconoció, también, que los barrios de la zona Oeste llevan "mucho tiempo sufriendo el paso de camiones" y que el vial, por tanto, "debe ser una realidad".

Con mesura se expresó también el forista Martínez Salvador, que más allá de lo ya señalado se limitó a añadir que "el gobierno municipal se mantiene firme en el consenso alcanzado en el consejo social" y, por tanto, alineado con el rechazo a una solución en superficie. La popular Pumariega, por su parte, habló ayer acompañada por el diputado Andrés Ruiz en unos términos mucho más duros. Para su partido, la propuesta de las trincheras es "una tomadura de pelo". "El Gobierno socialista vuelve a ofrecer una alternativa radicalmente contraria a la que había prometido en la precampaña de las elecciones", reprochó la vicealcaldesa, que recalcó que el soterramiento "es lo que se necesita, no sólo para reducir el ingente tráfico de vehículos pesados que en la actualidad atraviesa el casco urbano de Gijón, sino para paliar la enorme contaminación" de la zona Oeste de la ciudad. "Ahora el PSOE vuelve a dejar claro que sus promesas electorales no eran otra cosa que engaños", reprochó la popular, que aseguró también que la solución en trincheras "reduce el impacto visual", pero "no ofrece soluciones a la problemática de la contaminación": "No entienden que estamos hablando de la salud de los gijoneses. No se han molestado ni lo más mínimo en comprender el alcance que para la ciudad de Gijón tiene el vial de Jove". Habló Pumariega del Ejecutivo "de Pedro Sánchez" para acusarle de "una decisión arbitraria" que busca "optar por una solución más barata".

A la espera de que la reunión de la mesa de trabajo de este septiembre a las puertas que se convocará desde el Ayuntamiento y la intención del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de hacer lo propio ese mismo mes o en octubre, no parece que el problema del vial de Jove vaya a generar el "gran consenso" al que aspira el Ministerio. Fuentes de este organismo aseguraban ayer que, de lograrlo, la licitación del vial podría lanzarse ya el año que viene.

La apreciación que plantea Jorge García –dar con una alternativa viable económica y técnicamente– será seguramente el foco de este debate en ciernes las próximas semanas. En el encargo de Transportes a Ineco para la asistencia técnica del proyecto, se pide tener en cuenta, "en medida de lo posible", la normativa vinculada a la "eficiencia" de las obras, y ese texto pide vigilar la construcción de túneles por su coste. En el documento del propio encargo se recuerda que el túnel que se preveía para el vial se llevaba el 81 por ciento del presupuesto y que, durante la licitación, se detectaron "riesgos" que comprometían "la viabilidad técnica y económica" del trazado soterrado. De ahí el cambio de enfoque hacia una propuesta con "un trazado en superficie que aglutine el bulevar urbano con el paso de vehículos de largo recorrido".

Mientras, los vecinos no parecen dispuestos a ceder, máxime cuando la opción de las trincheras fue una de las opciones ya rechazadas en las manifestaciones de los años 90. "Los vecinos ya rechazaron una obra en trinchera tipo Guadiana. La reunión de septiembre es urgente", señaló Manuel Cañete, que dice que "se baraja" la fecha del día 13. "El Ayuntamiento y el Principado dijeron estar con los vecinos, así que se trataría de escucharlos: deberían exigir al Gobierno que cumpla el compromiso adquirido. Las movilizaciones, si se proponen, vendrán después; pero no pueden ponerse de lado", recalcó.

Esa mención a la movilización que hacía ayer Cañete es compartida por el resto del entramado de asociaciones vecinales. Desde la federación rural, "Les Caseríes", su presidente, Miguel Llanos, señaló: "No tenemos el proyecto, pero nos negamos a un vial en superficie. Ahora en septiembre tendremos la primera reunión (del curso) de la federación y tomaremos decisiones". La otra entidad que apunta con que aglutinará de nuevo las quejas es la Plataforma contra la Contaminación. Su portavoz, José Luis Rodríguez Peón, completó: "Lo planteen como lo planteen, en superficie, nada. Vamos a hacer las reuniones que tengamos que hacer y, desde luego, nuestra única posición es esa y responderemos en la calle. Ya tenemos bastantes barreras como para que vengan con ahora con ese rollo de trinchera y superficie".

Los líderes vecinales de barrios especialmente afectados por la medida se manifestaron en una línea similar. Por ejemplo, Carlos Arias, presidente de La Calzada, recalcó: "Estamos en contra de un vial en superficie, ya sea mixto o por tramos, por esa zona de Jove. Destrozaría el valle y abriría una enorme cicatriz. Además, no soluciona el problema del ruido y la contaminación". "Lo de reducir el impacto visual suena a chiste; porque lo verdaderamente importante y sustantivo es la salud de los vecinos", añadió. Sobre la posibilidad de retomar las manifestaciones, detalló que en la mesa de trabajo se buscará dar "una respuesta firme y contundente de ciudad": "Continuaremos movilizándonos hasta que se nos escuche". Otro ejemplo es el de José Luis Nicieza, líder de Veriña, que, sobre la idea de las trincheras, señaló: "No lo vamos ni a tener en cuenta. El ministerio está muy equivocado si piensa que no va a haber pelea y vamos tragar sin más".

Desde la oposición local, por su parte, se alinean también con la parte vecinal. "Nuestra posición sigue siendo la misma que desde el principio y coincide con la acordada en el consejo social: ‘no’ al vial en superficie, mejorando la alternativa ya en funcionamiento, que es el acceso por Aboño y convirtiendo la avenida Príncipe de Asturias en un bulevar urbano. Una avenida y sus vecinos que son los que después de 30 años de especulaciones siguen sufriendo el paso de camiones", señaló Luis Manuel Flórez, "Floro", portavoz del grupo socialista, que espera también que los detalles del proyecto lleguen en la segunda quince de septiembre: "Es necesario trabajar en alternativas a los accesos a El Musel y, sobre todo, teniendo en cuenta la opinión de los vecinos".

Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, señaló: "Los consensos no se articulan bajo la premisa de ‘esto o nada’, que es lo que nos está planteando el Ministerio. La propuesta de Madrid no cumple con las exigencias que de forma unánime defiende la ciudad. Mantener el tráfico en superficie lo que hace es trasladar unos metros el problema, pero no lo soluciona". Sobre la idea de las trincheras, explicó que "puede mitigar el impacto visual, pero no el efecto barrera que crea el vial, con una ronda partiendo en dos la parroquia de Xove". Y añadió: "El Ministerio no puede seguir despreciando a Xixón. Tiene que venir a escuchar tanto a la parte política como a la vecinal y la social antes de seguir tomando decisiones que no cuentan con el respaldo de la ciudad".

Sara Álvarez Rouco, de Vox, se mostró más dura y habló de una "ofensiva socialista contra el vial de Jove soterrado": "Es inaceptable". "Ven y oyen que todo el mundo está en contra de su proyecto y ellos siguen haciéndose los sordos", añadió la edil: "Nos da vergüenza ver cómo se está desarrollando este proceso". Para ella, ese proceso "comenzó con Barbón y Sánchez mintiendo con todo el descaro en la campaña electoral y sigue ahora con el descarte de las promesas hechas". Para Álvarez Rouco, "no es de recibo" que se "insista" en sacar adelante lo que ella llama "el proyecto de la discordia" y en la zona "más castigada de la ciudad". "No sabemos cómo los socialistas se permiten semejante ‘pulso’ con la ciudad, sobre todo sabiendo que lo que ofrecen para el vial de Jove produce un rechazo generalizado", concluyó la edil, que urgió al gobierno local iniciar "un proceso para evitar que este despropósito socialista siga adelante".

Por último, Olaya Suárez, edil de Podemos, apuntó que "un vial de Jove en superficie partiría este barrio en dos y no evitaría la contaminación acústica ni tampoco la de las partículas en suspensión que el tráfico rodado provocaría en una zona tremendamente contaminada". A su juicio, el "problema" no es el "impacto visual" –aseguró que "esto lo sabe bien cualquiera que haya dedicado dos minutos a analizar el problema y escuchar a los vecinos–, por lo que el argumento de Transportes, para ella, "demuestra que el Ministerio no ha entendido nada ni lo quiere entender". "Deberían hacer los estudios pertinentes que no han hecho para descartar la alternativa del soterramiento", aseguró la edil, que añadió: "Esperamos tener la reunión en septiembre que nos permita conocer los detalles de las alternativas planteadas, pero desde luego esto dista mucho de lo que Xixón pide". Adelantó, también, su postura en caso de que se repitan las protestas: "Si los vecinos plantean movilizaciones, las apoyaremos".

