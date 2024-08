La seguridad vial en Nuevo Roces se refuerza con la señalización de radares y "fotorrojo"

La seguridad vial en Nuevo Roces ha dado un nuevo paso con la instalación de la señalización que informa de la presencia de los radares de velocidad y de tipo "fotorrojo". Se ubican en la avenida de Roces y en la calle Benito Otero Martínez. Una medida que se suma a la activación en marzo de la red semafórica, ya que el barrio cuenta con semáforos situados en los cruces de la avenida de Roces con Jenaro Suárez Prendes y Ramón Gómez Lozana, así como Jenaro Suárez con Alicia Concepción y Ramón Gómez Lozana con Benito Otero Martínez. "Todo lo que sea mejorar la pacificación del tráfico es bienvenido", asevera Graciela Buzón, líder vecinal de Nuevo Roces.

"Aumentar la seguridad de los vecinos siempre será bien recibido, y más cuando aquí viven muchos niños", destaca Buzón, que remarca que, a determinadas horas, las calles del barrio soportan mucho tráfico. Los carteles avisan tanto de la existencia de radares que vigilan la velocidad como del control de los semáforos en rojo, en aras de que se respeten las luces y nadie se salte el cruce con la luz roja activada.

Los radares para monitorizar el tráfico en Nuevo Roces llegaron poco después de los semáforos, con el establecimiento de 40 kilómetros por hora como límite. Una cifra consensuada entre el Ayuntamiento y la asociación vecinal. "Ahora que están las señales, esperamos que la gente cumpla las normas", indica Graciela Buzón. En solo quince días desde la puesta en marcha de los aparatos, se produjeron 2.023 activaciones entre ambas zonas. Incluso un conductor fue cazado circulando a 80 kilómetros por hora en Benito Otero Martínez. Sin embargo, esas activaciones no llevaban aparejada una multa. El gobierno local aseguró que las sanciones por exceso de velocidad no llegarían hasta la colocación de la señalización que notificara de la presencia de los radares. Graciela Buzón confía en que los carteles disuadan a los conductores de pisar el acelerador más de la cuenta. "A la gente, hasta que no le tocas el bolsillo...", reflexiona la presidenta de la asociación vecinal, que, sobre los semáforos, subraya que la mayoría los respeta. "Es mucho más seguro ahora cruzar por los pasos de peatones", declara Buzón.

Resalta Graciela Buzón que hay más "tranquilidad" en el barrio desde la puesta en funcionamiento de la red semafórica, si bien lamenta que se haya "tardado tanto tiempo" en colocar las nuevas señales, agentes tecnológicos que velarán por el cumplimiento de las normas de tráfico en Nuevo Roces.

