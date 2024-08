Triunfo belga en Las Mestas, Constan van Paesschen se impone en la prueba de dos estrellas al asturiano Julio Arias

La jornada de ayer tuvo una distribución de pruebas un tanto particular. Fue la primera en laque se disputaron tres y la organización decidió abirla con una correspondiente al concurso de cuatro estrellas, a continuación se disputó otra perteneciente al programa de dos estrellas para cerrar de nuevo con una de cuatro.

En la de dos, que disputaron 51 binomios sobre una altura de 1,45 y baremo «A con cronómetro» , se impuso el belga Constant van Paesschen montando a «Just Too Late d´Hof Ten Bos», ellos fueron los más rápido en un recorrido en el que el obstáculo de entrada al primero de los dobles se atragantó a muchos de los participantes. No así al ganador que realizó un recorrido sin faltas en un tiempo de 64.18 segundos. Fue el más rápido de los 17 que no penalizaron. Tras él se clasificó el asturiano Julio Arias con «Filou du Manoir» que completó una brillante actuación pero no fue capaz de rebajar el tiempo del belga ya que paró el cronómetro en 64.54, esto es 46 centésimas más. La tercera posición de podio fue para la británica Laura Renwick montando a «Nfs Angelina» en un tiempo de 64.88. Un podio apretado ya que los tres primeros entraron en el mismo segundo. Renwick tras varios años de ausencia vuelve a Las Mestas y lo hace remostrando una vez más su nivel y metiéndose en las primera posiciones en todas las pruebas.

La actuación de Julio Arias fue muy aplaudida por los aficionados ya que el asturiano se quedó a muy poco de una victoria importante.

En esta prueba destacó también la buena actuación colectiva de la representación británica con una amazona Laura Renwick y dos jinetes, Joe Fernyhough y William Fletcher entre los diez primeros. España lo hizo incluso mejor porque clasificó a cuatro, Julio Arias (segundo), Roi Calviño (quinto), Alex Codina (sexto) y Luis Ortíz (octavo).

El turco Demirsoy, ganador de la primera de las dos pruebas de cuatro estrellas celebradas ayer, también se metió entre los mejores en esta de dos estrellas ya que finalizó en novena posición.

Esta prueba otrogaba puntos para el ranking de la Federación Ecuestre Internacional. En la jornada de hoy entran en competición los caballos jóvenes. Serán los que abrán la jornada para continuar con la prueba de dos estrellas y cerrar con la de cuatro.

