Las despedidas de soltero, "en auge" pese a las restricciones en la hostelería de Gijón

Un negocio en auge para unos y una fórmula a la que es necesario poner coto y que genera molestias para otros. Hace años que Gijón se convirtió en una de las capitales españolas de la celebración de despedidas de soltero. Y desde entonces este sector ha estado en el ojo del huracán. Los ruidos y disfraces –a veces– inapropiados de los grupos de amigos han puesto a una parte de la hostelería local y de los vecinos en contra de esta actividad, mientras el número de empresas que se dedican a su organización crece y defiende sus bondades: "Normalmente se comportan bien y vienen a gastar dinero".

En el bar El Centenario, en la plaza Mayor, un cartel rojo bien visible, advierte: "No se admiten despedidas de solteros". Miguel Prieto, gerente del negocio, explica que tomaron esta decisión "tras una mala experiencia". "Un grupo de una despedida estaba en el comedor, pidieron 20 manzanillas y tiraron todas las bolsas de las infusiones al techo. La gente que estaba en la sala se marchó y, a partir de ahí, las prohibimos", cuenta Prieto, de una medida que, dice, la clientela de a pie "ha agradecido". "Lo que quieren es comer tranquilos", afirma, al tiempo que apunta que cree que "el problema es que todas las despedidas se concentran en el centro de la ciudad".

El de Prieto no es un caso aislado. También hay hoteles que han decidido rechazar a los clientes de las despedidas de soltero. Uno de ellos es el Alcomar, en la calle Cabrales. "Desde hace cinco años no les aceptamos porque vinieron tres o cuatro grupos que molestaban al resto de huéspedes haciendo ruido. Es una pena que paguen justos por pecadores, pero el 90% daba problemas. Nosotros, como no sabemos si serán problemáticos, preferimos evitarlos", razona Juan Fernández, administrativo del establecimiento. En la plaza del Marqués se encuentra el restaurante El Palace, donde desde 2022 tampoco se aceptan "despedidas de soltero de ningún tipo". "No es el tipo de hostelería que interesa a ningún bar. Por supuesto que vivimos del turismo y estamos agradecidos a todo tipo de promoción, porque aporta valor añadido, pero creemos que ese tipo de turismo no es el que buscamos", dice Alberto Puebla, uno de los socios de este local, que agrega: "La tónica general de estos grupos es que vienen de fiesta a pasar dos días de locura. Al final, pagan unos por otros, ya que habrá algunos que vengan a conocer Gijón, pero no nos queda otra que evitarlas al máximo".

El rechazo a las despedidas de soltero es generalizado desde muchos sectores. Recientemente, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, apuntaba a la necesidad de legislar esta actividad a través de la ordenanza de convivencia. Desde Otea Gijón, la patronal hostelera presidida por Ángel Lorenzo, apuntan que "depende mucho de qué tipo de grupo se trate y de la actividad que se organice". "Hay muchas (despedidas de soltero) que se desarrollan de forma sana y transcurren de forma controlada. Pero donde haya excesos hay que controlarlos y aplicar la ley", advierten, al tiempo que abogan por "defender la libertad de los establecimientos para acoger o no este tipo de reuniones".

Los vecinos son otro de los sectores que muestran su rechazo a las despedidas de soltero. Los líderes vecinales de Cimavilla y del Centro, Sergio Álvarez y Maite Martín, respectivamente, coinciden en que "no es algo que consideramos que sea turismo de calidad". "Dan bastante el cante desde por la mañana hasta por la noche", denuncia Álvarez, quien entiende que "se debe desestacionalizar la oferta de ocio y hacer actividades que atraigan a un turismo de un perfil más cultural". "A veces no crean más que molestias, suciedad, ruidos y provocaciones", añade Martín.

Esta visión no es compartida, ni de cerca, por los empresarios que se dedican a la organización de despedidas de soltero. Estiman que cada fin de semana en Gijón se reúnen "hasta 3.000 jóvenes" para estas actividades y que la mayoría de ellos optan por contratar los servicios de estas compañías que, por lo general, ofrecen packs con alojamiento, cenas, actividades y traslados por precios que rondan entre los 150 y los 200 euros por persona. "Este año está viniendo mucha gente de fuera, principalmente de Madrid. Cualquiera que está por Gijón por las noches ve que está a reventar, y ellos buscan la fiesta", explica Luis Ángel Barrios, de Dream Way, una empresa que desde la pandemia se ha especializado en la organización de este tipo de celebraciones.

Barrios explica que uno de los atractivos de Gijón para atraer a las despedidas de solteros es su ubicación costera, lo que supone "un reclamo para la gente de interior". "Por lo general, no es un público que suela causar problemas, y es una pena que por hechos puntuales todos tengan mala fama", afirma el empresario, que entiende que en algunos locales no les acepten "porque hay algunos grupos que son problemáticos con el mobiliario público". "Cuando nos contratan no podemos hacerles un test de comportamiento. Nos tenemos que arriesgar a encontrarnos lo que venga", apunta.

Laura Ferreiro es una de las veteranas del sector, en el que lleva desde 2009 con su empresa Gijón de Farra. "Gijón ha cogido fama de sitio para despedidas y por eso viene la gente. Antes acudían porque se comía muy bien y era barato, pero ahora los hoteles han subido de precio, no se come tan barato y siguen viniendo. También porque las empresas que nos dedicamos a esto nos lo montamos muy bien y ofrecemos un servicio personalizado y estamos pendientes de ellos, incluso antes de que lleguen", argumenta, sobre un sector que tiene su particular temporada alta "entre marzo y octubre".

Sobre la generación de problemas, Ferreiro lo tiene claro. "Son gente totalmente normal y muy respetuosa. A veces parece que les tienen miedo por los follones, y a veces dan muchos más problemas los de aquí que ellos", asegura en una teoría que sustenta en su experiencia: "A lo largo de estos años hemos tenido muy pocos problemas y los que ha habido han sido ridículos. Nunca hubo ninguna pelea". "Normalmente actúan bien y vienen con dinero a pasarlo bien y gastarlo en la ciudad sin montar follones", concluye la empresaria.

Así lo ve también Alejandro Molina, camarero del Bar Inn, local mítico de la noche gijonesa. "Nosotros siempre les aceptamos porque vienen a pasarlo bien y a todos los que hemos tratado aquí son muy majos. No te la lían ni nada. Siempre hay alguna excepción, pero nunca hubo que echar a nadie. Estamos encantados con que sigan viniendo porque es bueno para Gijón y ayudan mucho a la hostelería", relata Molina sobre una actividad, la de las despedidas de soltero, que separa a un sector de la hostelería y de los gijoneses.

