Gijón, aún en la trinchera por el vial de Jove

Apenas empezaba a despuntar la primavera en Gijón cuando las esperanzas de conseguir un vial de Jove como un gran túnel quedaron completamente congeladas. Corría el 20 de marzo cuando José Antonio Santano, el secretario de Estado para Transportes, metía en la nevera las esperanzas de Gijón de conseguir, tras muchas promesas incumplidas, un túnel clave para mitigar la contaminación y en su lugar proponía, por el riesgo para 150 viviendas de hacer soterramientos, una carretera en superficie por 70 millones de euros. Casi medio año después de aquello y obviando las muchas protestas vecinales, sociales y políticas, el Ministerio de Transportes sigue adelante con sus planes de licitar el vial en superficie. Alegan desde la cartera del socialista Oscar Puente que se "busca el máximo consenso" y se ofrece para mitigar la polución tramos en trinchera, entre una de las opciones. Sin embargo, la única trinchera que se contempla en Gijón, al menos a pie de calle, es la de seguir dando guerra en forma de protestas por evitar una autovía que parta Jove en dos.

En aquella reunión del 20 de marzo, no solo estaba Santano. La alcaldesa, Carmen Moriyón, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, el consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, se llevaron también en primera persona el jarro de agua fría. La primera edil fue clara nada más salir del encuentro. "Es un agravio para Gijón que necesita respuesta social y política", dijo, en referencia a un plan ideado desde Transportes. Este plan borraba de un plumazo el túnel para Jove solo dos meses después de que, en aquella fecha, se fuera a celebrar el aniversario del visto bueno del Consejo de Ministros de autorizar un gasto de 286 millones de euros para el trazado. Un trazado de 2,5 kilómetros que superó todos los filtros para salir a licitación.

El mazazo tocó hondo en el movimiento vecinal de la ciudad. El vial de Jove volvía al punto de partida, con un proyecto que recordaba a uno que ya puso a la ciudad en patas arriba en la década de los noventas. Rápidamente, las asociaciones de vecinos se articularon para tejer un calendario de protestas para reclamar una solución para una infraestructura por la que llevaban esperando no años sino décadas. Y es que la primera vez que se proyectaron los accesos a El Musel, que eso es en realidad el vial de Jove, un tramo que saque los camiones de la avenida Príncipe de Asturias, corría 1986. O sea, en el aquel tiempo jugaban en el Sporting Ablanedo (tenía 22 años), Joaquín y Enrique Castro "Quini". Vamos, que desde entonces algo ha llovido.

Las protestas llegaron a los acceso a El Musel, al campo de Santa Cruz, hubo varias manifestaciones y, a su vez, varias iniciativas llevadas a cabo sobre todo desde el poder político municipal. No se puede decir que esas acciones hayan caído en saco roto. Movilizar durante semanas una ciudad como Gijón no es fácil. Pero desde luego no han logrado el objetivo último que buscaban: hacer cambiar de opinión a Transportes.

Más que nada porque Transportes prosiguió adelante con el plan anunciado el 20 de marzo en Madrid. El 1 de junio el Ministerio encargaba a la empresa pública Ineco la redacción del proyecto del vial de Jove en superficie. Se construirá un acceso a El Musel por carretera, como un boulevard, con límite a 50 kilómetros por hora y que incluye la transformación en vía urbana de la avenida Príncipe de Asturias. El coste del contrato para la redacción del proyecto es de 2,77 millones de euros.

Aquel anunció volvió a generar la misma insatisfacción a nivel vecinal que ahora ha provocado que el mismo Ministerio haya empezado en estos momentos la tramitación ambiental del proyecto. Desde el Principado se confía en que la cartera de Óscar Puente acepte soterrar el vial "si es posible", aunque, por ahora, la única alternativa algo parecida –y no es muy parecida– a lo que piden los vecinos que está encima de la mesa es la citada de las trincheras. Ante esta tramitación ambiental, desde el gobierno local se dan dos posturas no necesariamente contradictorias entre sí. Desde Foro se espera a conocer en profundidad el plan y se reivindica el consenso y desde el PP se descarta ya de plano. Desde los vecinos la respuesta no ha variado. Todo lo que no sea un túnel será un fracaso.

