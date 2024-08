El Hípico se lleva en la sangre, los principales linajes familiares del mundo ecuestre se reúnen en Gijón

El Hípico es una cuestión de familia. Y no sólo porque en las gradas del complejo deportivo de Las Mestas se junten padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos y todo tipo de parentescos. Sino porque también en la pista hay lazos de sangre. Ejemplos de ello son los Thijssen, los Whitaker, los Allen y los Roquet, entre otros. Varias de las familias más influyentes del mundo ecuestre y que estos días coinciden en Gijón. Los miembros de estos clanes familiares aseguran que todo lo que rodea al concurso es excepcional. "Se respira una atmósfera única", sostienen ambos linajes.

Sanne Thijssen saltando con «Chiara VDH». / Ángel González

"El ambiente de Gijón es increíble, no hay ninguna otra competición así, su gente y la calidad hace que lo sea, es muy especial". Así lo aseguró Mans Thijssen, que asiste al Concurso Hípico Internacional de Gijón por tercera vez. Competirá junto a su padre, Leon Thijssen, quién ha ganado más de un premio en Las Mestas y junto a su hermana, Sanne Thijssen. Ella es la jinete más joven en ganar el prestigioso Longines Global Champions Tour 2022. Sin embargo, la familia neerlandesa este año no competirá al completo, ya que Mel Thijssen, una de las hermanas, no ha podido competir.

Leon Thijssen, ayer, montando a «Looking for you» en Las Mestas. / | | ÁNGEL GONZÁLEZ

Aunque no estén todos, esta saga familiar es una de las que más renombre tiene en Las Mestas. Comenzó gracias al padre de los jinetes, quién despertó su interés por el mundo ecuestre a una temprana edad. "En nuestra ciudad en Holanda, había muchas cosas relacionadas con los caballos y mi padre conocía gente que se movía en ese mundo", contó Mans Thijssen. "Así que con 18 años le empezaron a gustar los caballos y empezó a montar", agregó Mans sobre el inicio de la familia en la hípica. "Mi padre viene desde hace muchos años, ha venido muchas veces y mi hermana también ha estado aquí. Es posible que volvamos todos los años siguientes. Gijón es un lugar increíble", zanjó el joven jinete.

Robert Whitaker junto a su primo Jack Whitaker. / Ángel González

Otro de los mayores referentes de la hípica internacional, es la dinastía Whitaker. "Empezamos en esta disciplina gracias a nuestra abuela, le encantaban los caballos", explicó Jack Whitaker sobre los orígenes de la saga familiar. Él es el nieto de Enid y su marido Donald Whitaker, quienes empezaron este linaje.

"Desde que éramos pequeños, crecimos con caballos en la familia así que siempre hemos tenido la oportunidad de montar", dijo Jack Whitaker, presente ayer junto a su primo, Robert Whitaker. Ambos aseguraron que les encanta la competición. "Nos gusta mucho el ambiente, sobretodo el apoyo de la gente. Creo que el que tanta gente nos esté viendo lo hace más emocionante", sostuvieron. Además, el llevar su apellido es "una ventaja", ya que se trata de un deporte muy duro, "si no estas involucrado es muy difícil abrirte camino".

Suscríbete para seguir leyendo