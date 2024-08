Homenaje al "legado" de José Luis García

"Deportivamente, el tiro con arco ha significado todo para mí, y ahora que me jubilo, seguiré viniendo al Grupo a hacer deporte". Estas palabras las pronunció ayer un emocionado José Luis García López, a quien el Real Grupo de Cultura Covadonga rindió un homenaje sorpresa por sus 28 años como técnico de tiro con arco en la entidad, de la cual se despide el próximo 9 de septiembre al finalizar su vida laboral. "Tu legado no se mide solo en trofeos y medallas, sino en el respeto y el cariño que te has ganado de todos nosotros", expresó el presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, en un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, decenas de alumnos de García.

Este apasionado del tiro con arco nacido en Noreña llegó al Grupo Covadonga en 1996, y desde 1997 comenzó a desarrollar las labores de entrenador. La responsable de la sección de este deporte, Susana Martino, resaltó que logró dos subcampeonatos de España de tiro con arco recurvo en equipos. "Eso habla de su habilidad y de la fortaleza del equipo que ha formado", indicó Martino, que también puso el foco en los 12 campeonatos y 15 subcampeonatos alcanzados a nivel regional. Debido a estos éxitos, José Luis García recibió varios galardones, como el premio a Mejores Deportistas del Ayuntamiento de Gijón, en el año 2000, o el galardón al Deporte Asturiano del Principado de Asturias, en el 2002. "No solo celebramos sus logros y sus trofeos, sino también su espíritu deportivo, su perseverancia y su contribución al tiro con arco", apuntó Martino, quien cerró su discurso deseando "que el legado de García continúe brillando y motivando a futuras generaciones".

Por su parte, Miranda definió a García como "un mentor, un guía y un amigo para todos aquellos que han tenido la fortuna de aprender y trabajar contigo". "Tu espíritu, tu ejemplo y tu pasión seguirán presentes en cada una de las flechas que nuestros arqueros disparen", afirmó Miranda, quien aplaudió a García por haber sido una persona "comprometida con hacer del Grupo un lugar mejor".

García, tras recibir a manos del presidente de la entidad un cuadro, se mostró agradecido y superado ante las sucesivas muestras de cariño. "Es una sensación extraña porque no me esperaba un homenaje. Es un placer que gente que se ha formado conmigo venga a despedirse", afirmó García, que reconoció que "me pongo más nervioso como entrenador que cuando competía". "El tiro con arco es un deporte que lo amas para toda la vida o estás cuatro días jugando, y yo lo amé para toda la vida", desarrolló García, que celebró que "el Grupo me ha apoyado en todo momento poniéndonos las instalaciones y todo lo que hacía falta para formar a un arquero".

Junto a García estuvo su mujer, Marianela Rodríguez, que aseguró sentir "mucha alegría porque siempre fue muy querido por todos". "Por eso me imaginaba que se tramaban algo", bromeó Rodríguez, también aficionada al tiro con arco.

