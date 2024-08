Una mirada artística de memoria y generaciones

La experiencia personal de la enfermedad de su abuela, que padece alzhéimer, marcó ese punto de inflexión del que nació el proyecto "Los espacios en blanco" de la artista Virginia Rivas, que plantea un diálogo intergeneracional desde la tercera edad a la niñez "para conversar sobre la fragilidad de la memoria". La muestra multidisciplinar, de pintura, vídeo, fotografía e instalación, se podrá ver a partir del 13 de septiembre en el Museo Barjola.

Algunos de los cuadros, durante su proceso de elaboración. | E. G. H.

Virginia Rivas, de Hervás (Cáceres), afirma que su propuesta "evidencia la importancia de la familia y el hogar, de las pausas y los sosiegos, de disfrutar de esos pequeños momentos de felicidad cantando con la abuela un cantar del ‘Cancionero Villuercas Ibores’ a pleno pulmón", explica Adonay Bermúdez, comisario de la muestra.

Cuenta la autora que su abuela, "la yeya", siempre estuvo muy cerca en su carrera artística. "Me ha ayudado con los cuadros, ha venido a mis exposiciones y la he tenido siempre a mi lado", rememora. El alzhéimer apareció poco antes de la pandemia en su vida. "Se le fueron diluyendo recuerdos cercanos, pero inventando otras historias", indica. Y en la pandemia Rivas se quedó embarazada. Ahí avanzó entonces más la enfermedad, su hijo ya nació, su abuela acabó en una residencia, y fue cuando intentó acercar ese cariño de "la yeya" a su hijo, que lo asoció enseguida, pero no quedó en su abuela eso instaurado. "Decía que no podía ser su nieta, porque nunca tuvo hijos", añade. Entonces apareció esa idea del corto plazo, en el que ambos coincidían. "El pequeño iba cogiendo recuerdos y entendiendo quién era esa mujer. Mientras que mi abuela era incapaz de saber quién era él, y que yo era su nieta y tenía un hijo. Me fijé entonces en la memoria a corto plazo entre las dos generaciones, la tercera edad y la niñez. Y a partir de ahí surgen los espacios en blanco", enfatiza.

Cómo la memoria colectiva hace que esa persona siga viva, aunque sea completamente otra persona, fue ese "leitmotiv" que marcó una exposición de la que surgieron en primera lugar una serie de obras pictóricas así como una instalación. "En la parte pictórica he hecho una serie de cuadros de pintura sobre lienzo, en los que son protagonistas el azul prusia, el verde turquesa y el rojo veneciano, y a partir de esos tres colores se marca un poco la línea de trabajo", relata la artista.

En cuanto a la instalación propone una obra de unos siete metros, "con un montón de telas, a modo de retazos de recuerdos y de historias". Rivas utiliza aquí los mismos colores, pero con una diferencia en formas y significado: "Están completamente difusos, la pincelada es mucho más suelta, menos concreta y más visceral. Como reflejar un poco esta parte de cómo esos recuerdos que se han ido perdiendo en esa maraña de historias".

La muestra "Los espacios en blanco" se completa con una serie de cajas de luz, en las que aparecen imágenes de un TAC, "que es lo único que se le hizo a mi abuela, donde ya se le anota el deterioro cognitivo", matiza la autora. Así como otras tres cajas de luz con tres ecografías de cuando estaba embarazada.

Rivas destaca que le gusta llevar a la reflexión del espectador ese juego entre su abuela y su hijo. "Me gustaba esa idea de cómo mi abuela ha ido perdiendo todo lo que es ella, mientras que mi hijo ha ido a empezar a ser lo que es él. Los dos son muy importantes en mi vida. En mi trabajo suelo analizar temas globales desde una perspectiva íntima, pero luego el espectador, la persona que esté allí, no tiene por qué saber toda esa información", apunta.

También ha querido invitar a descubrir y analizar "la enfermedad del alzhéimer, la memoria y la niñez, pero desde una perspectiva ensayística y de análisis, de lo que es la memoria, y luego de cómo yo lo he llevado a un terreno personal, como si fuera un sujeto experimental", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo