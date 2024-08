Gijón se harta de las despedidas de soltero y el debate de cómo frenarlas llega al Gobierno local

"No podemos consentir que la imagen de Gijón quede en entredicho por celebraciones que perturban la normal convivencia entre vecinos y visitantes. Dañan nuestra imagen". De esta forma se expresó ayer la concejala de Turismo y vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, respecto al auge que vive la ciudad en materia de las controvertidas despedidas de soltero. Un auge constatado ayer por sus protagonistas en LA NUEVA ESPAÑA, que se produce en un momento de sensibilización hostelera y hotelera con este tipo de ocio, ya que cada vez son más los locales que no permiten despedidas, ni en sus interiores ni en las terrazas, por las molestias a otros clientes. Pumariega fue clara respecto en la postura del lado popular del gobierno local y llamó a aplicar la ordenanza de convivencia, sin hacer hincapié, al menos explícitamente, en ninguna acción para renovarla. Una competencia, la de actualizar la norma, potestad de la concejalía de Seguridad Ciudadana, en manos de la forista Nuria Bravo. Al menos ayer, desde Foro no quisieron valorar este asunto.

Unas valoraciones que sí ha querido hacer la oposición al gobierno local dejando opiniones diferentes dentro del debate. Las posturas no son totémicas, pero sí que en la bancada de la izquierda en el Pleno se aprecia la vocación de estas formaciones de impulsar un cambio de modelo. Desde el PSOE, en boca de la concejala María Caunedo, avisan de que "es necesario revisar" las políticas de promoción turística, mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana es aún más directo. "No hay que tener miedo a decir ‘no sois bienvenidos’", afirmó en referencia a la urgencia que, en su opinión, requiere impulsar una regulación de esta clase de ocio. Olaya Suárez, portavoz de Podemos, comentó que la proliferación de despedidas "da mucho que pensar sobre el tipo de turismo que se fomenta en nuestras instituciones". Mientras, desde Vox, a través de Sara Álvarez Rouco, se abogó más por una política de dejar hacer. "Es una cuestión que compete a los dueños", concretó la concejala.

Pumariega, en su condición de concejala de Turismo, se adentró en la cuestión. "El turismo para Gijón está siendo un importante motor económico, y desde la concejalía estamos trabajando en varias líneas estratégicas para que la ciudad sea vista como un referente en turismo sostenible", apuntó la edil, crítica con las despedidas, pero solo con aquellas que "perturban" la normal convivencia entre vecinos y turistas. En ese sentido, Ángela Pumariega comentó que "lo que debemos hacer" es "combatir las conductas molestas, inadecuadas e incívicas" y, para ello, "aplicar la ordenanza de Convivencia". Aunque la portavoz municipal del Partido Popular no habló específicamente de reformar la norma, sí que matizó un aspecto importante. "Realmente esta ordenanza lo que busca es el adecuado comportamiento entre visitantes y vecinos, sin diferencias en los turistas que lleguen en una despedida o con un grupo de amigos o de amigas", finalizó.

Con estas palabras de Pumariega, por ahora sigue siendo el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, el único cargo dentro del organigrama municipal que habló explícitamente sobre la conveniencia de reformar la ordenanza de convivencia. Lo hizo en una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA antes del inicio de la Semana Grande. El tema, como publicó ayer este periódico, compete no solo a la hostelería, sino que engloba también a los vecinos. Fueron varias las asociaciones de barrios que recordaron "las molestias" en forma de ruidos y otros inconvenientes generados por las despedidas. Los organizadores de estas actividades, es decir, las empresas del sector, defendieron que, a su juicio, la gran mayoría de despedidas "no suele causar problemas".

Esto no es lo que piensa tampoco la oposición municipal que, salvo Vox, llaman de una u otra manera a abrir el melón de la regulación. "El gobierno está promoviendo un modelo turístico que ya fracasó en su anterior mandato", afirmó la concejala socialista María Caunedo. "Un modelo basado en incrementar el número de visitantes a costa de fomentar el turismo de masas y de borracheras facilitando espacio público para que sus amigos hagan negocios", añadió. "Este modelo tiene un claro efecto llamada para actividades como las despedidas de soltero", profundizó Caunedo, que alentó a revisar las medidas de promoción turística. "Se debe coordinar con el modelo de festejos para que la atracción de visitantes sea compatible con la calidad de vida de los vecinos", indicó la socialista, que cargó contra Pumariega. "Si este es el modelo de turismo sostenible es que una vez más demuestra que no está a la altura del cargo", zanjó.

Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, no se anduvo con remilgos. "Xixón no puede ser una ciudad referencia del turismo de juergas, y eso es lo que promueven las empresas organizadoras de despedidas de soltero", aseveró. "Es un tipo de turismo que molesta a los vecinos y a quien nos visita. Necesitamos medidas que lo desincentiven y para eso es necesario un acuerdo de ciudad que implique a todos los agentes: Ayuntamiento, empresas hosteleras y hoteleras y vecinos. En eso debería de trabajar el gobierno desde Turismo", finalizó Suárez Llana. En una línea similar fue Olaya Suárez, de Podemos. "Por desgracia suelen ser el paradigma de ese turismo masivo y baja calidad que degrada la ciudad. Traen molestias, faltas de respeto a los vecinos y saturación", evaluó. "Es normal que los establecimientos hosteleros ya los rechacen", finalizó.

Por su parte, Álvarez Rouco apostó por dar el protagonismo a los negocios. "La ocupación del lugar donde se quiera hacer la fiesta dependerá del acuerdo previo entre clientes y hosteleros. Está claro que las despedidas son un negocio más para este gremio y si hay acuerdo entre las partes y no hay molestias para ciudadanos y se respeta el orden público poco más se puede decir en su contra", aseguró la concejala de Vox. "En todo caso, si algunos hosteleros renuncian a estas fiestas son libres de hacerlo porque cada uno decide el perfil del negocio que le interesa. Si en Gijón es ahora frecuente ver estos eventos es porque a un sector de estos empresarios les es rentable", terminó.

