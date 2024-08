Un hostelero de Gijón estalla contra Tripadvisor: 'No entiendo que se pueda consentir esto'

"No entiendo cómo Tripadvisor puede consentir esto". Un hostelero de Gijón estalla contra Tripadvisor. Y lo hace, además, en la propia web de reseñas. La queja viene después de que el popular espacio permitiese al usuario colgar una mala valoración de julio de 2023 en junio de este año, once meses después. "No tiene credibilidad alguna", defiende el hostelero.

La mala crítica dice lo siguiente: "Pedimos carne y bastante escasa, a pesar de ser su plato estrella. Pero lo peor no fue eso, es que pedimos dos de carne y nos pusieron una fuente enana de patatas, tocamos a cinco cada uno. Todo en la carta es carísima, incluidos los entrantes, y no es nada del otro mundo. En resumen, es muy caro para lo escasa que es la comida, todos salimos diciendo que no volveríamos y yo me sentí completamente timada, no lo recomendaría jamás", concluye el presunto comensal, de una valoración que fecha en julio de 2023 pero que fue publicada en junio de 2024.

La respuesta del hostelero, indignado, no se hizo esperar. "Esta crítica es de julio de 2023, y estamos a 22 de junio de 2024. No entiendo cómo puede Tripadvisor consentir esto, ya que no tiene credibilidad alguna con su crítica", comienza diciendo el empresario, antes de proseguir: "Cada vez contestamos menos a este medio por estos casos que hace que no se le tenga respeto a esta profesión. Ante todo respeto, y si no te gustó, con no volver es bastante, pero no pongas una crítica sin fotos ni nada que lo acredite un año después. Gracias", concluye.

Este tipo de críticas son habituales entre los hosteleros. Desde hace años, son muchos los que critican que esta plataforma -y otras de su estilo- no exijan ni una prueba de compra a los usuarios antes de efectuar una crítica. Denuncian que esto fomenta las críticas falsas.

Además, el sector denuncia que este tipo de prácticas, la de las denuncias falsas, es espacialmente gravosa para ellos, ya que cada vez más son el baremo que utilizan muchos visitantes a la hora de elegir restaurante, por lo que contar con una buena valoración puede ser fundamental para asegurarse tener las mesas llenas.