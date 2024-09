La brillante cocinera de la que presumen (y mucho) en La Camocha

Las fiestas de los barrios y las parroquias de Gijón, más allá de facilitar el disfrute y la unión de los ciudadanos, permiten reconocer y ensalzar la labor realizada por alguno de los vecinos. Es gracias a ellos por los que estos rincones siguen repletos de dinamismo y alegría. En Vega, en sus fiestas por San Bartolomé, quisieron rendir homenaje a Isabel Menéndez Martino (Gijón, 1956), la hija de Carlos Menéndez Campal, popularmente conocido como "Carlones", a quien relevó Isabel a la perfección y con mimo llevando las riendas durante décadas del ya cerrado pero no olvidado El Roble. Tampoco querían borrar de la memoria en Vega todos los esfuerzos que Menéndez llevó a cabo a lo largo de numerosos años hasta el 2016 para que la cabalgata de Reyes y los Carnavales de La Camocha conquistaran la ilusión de pequeños y mayores. Por estas y otras muchas razones, la protagonista de estas líneas recibió una grata sorpresa y fue reconocida por las personas que le han acompañado en prácticamente todas las etapas de su vida, que ya alcanza los 68 años.

Una trayectoria vital que no puede entenderse sin El Roble ni sin La Camocha. Fue en este templo de la gastronomía asturiana donde Isabel, la hermana pequeña de la familia –su hermano es Carlos Menéndez Martino–, se crió y creció admirando los momentos que se vivían día sí y día también entre las paredes de ese chigre en el que cualquiera que entraba afirmaba sentirse como en casa. Ese era el gran objetivo de "Carlones", un hombre campechano que decidió comenzar aquella andadura el 5 de mayo de 1950. Cuando él falleció, en 1982, El Roble ya había adquirido un prestigio y una relevancia a la altura de muy pocos establecimientos.

A raíz de su pérdida emergió la figura de Isabel Menéndez Martino, quien desde el comienzo demostró ser una cocinera incansable. Con la ayuda de su marido, Gabino Vigil, lograron que El Roble de La Camocha continuara siendo un referente por el que siempre se podía apostar. Nunca defraudaban los platos que Isabel preparaba en los fogones. Especialmente su fabada, su pulpo con patatas, sus pimientos rellenos o su carne guisada. Ahora, a sus 68 años y prácticamente una década más tarde de poner fin a la actividad de El Roble, Isabel sigue deleitando con sus recetas mágicas a quienes forman su entorno.

Gran parte del mismo se forjó en su infancia. Siendo estudiante del colegio de La Camocha, Menéndez coincidió con personas que más tarde iban a convertirse en sus amigas "de toda la vida". Con Pilar, Paz, Isabel o Maripi, entre otras, acostumbra a pasear, divertirse y, cómo no, comer en cualquier rincón gijonés. Un claro ejemplo de cómo ella se mantiene fiel a sus personas de confianza es la relación que mantiene con Gabino Vigil, de quien se enamoró en 1974, cuando él comenzó a jugar en el equipo de fútbol de La Camocha. Un fichaje que cambió para siempre las vidas de ambos, ya que apenas un año más tarde se casaron en Vega. Más tarde tuvieron a sus tres hijas: Ángela, Natalia e Isabel. Ellos se definen como una familia unida en la que su madre es un pilar fundamental. "Es trabajadora, cariñosa y servicial. Siempre está disponible para ayudar a la gente", destacan sobre Isabel, quien mantiene muy presentes en su memoria tanto a su padre como a su madre, Ángeles Martino Corral.

De ella, todo un ejemplo a seguir, pudo disfrutar hasta el 2020. En la actualidad, aprovecha al máximo el día a día en su vivienda de La Camocha con su marido, así como con su hija Natalia y su nieto de 6 años, que para seguir la tradición familiar también se llama Carlos.

Después de tantas largas, agotadoras y enriquecedoras jornadas en El Roble, Menéndez cuenta con una larga lista de actividades que hacen de ella una mujer feliz. Una de ellas es jugar a las cartas con el pequeño Carlos, unos instantes que le hacen recordar su niñez. Y los que mejor la conocen subrayan su mayúscula pasión por viajar de la mano de su esposo, un apasionado de la fotografía con el que mantiene un ambicioso reto: recorrer todas las provincias de España. Apenas les faltan seis por tachar del mapa. Por otra parte, a nivel internacional han volado hasta países como Brasil, México o Argentina.

Con el imprescindible apoyo de Vigil, mientras que desempeñaba sus tareas en El Roble, la hija de Carlones y de Ángeles encontró tiempo y fuerzas desde el 1983 hasta el 2016 para impulsar junto a Juan Ramón Santaeugenia las cabalgatas de Reyes y los Carnavales de La Camocha, citas en las que daban forma a las clásicas indumentarias y animaban a participar a cualquiera. Sus vecinos, que no olvidan esa apuesta decidida que hizo para que su parroquia no tuviera nada que envidiar a otras zonas, no han dudado en premiarle con una placa, un ramo de flores y unos gestos de cariño que ella ya guarda en un lugar privilegiado de su amplio baúl de los recuerdos.

