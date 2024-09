"La digitalización del Hípico ha sido un éxito, el 80% de las entradas se vendieron online"

Jorge Pañeda Fernández (Gijón, 1968) es concejal de Deportes y Educación. "Estos días están siendo una locura, pero estamos muy contentos", dice mientras saluda y da dos besos a los trabajadores del Patronato con los que se va cruzando en Las Mestas instantes antes de que comience la primera prueba de saltos del sábado. "Está siendo un éxito", afirma convencido sobre el Concurso Hípico.

–Ha sido un año de novedades: venta de entradas y abonos online, reserva de asientos, foodtrucks...

–Yo lo tenía muy claro, porque creo que era una demanda de la gente. Había que hacer colas para sacar los abonos; se formaban líos en la grada, porque había gente que llegaba y ponía diez jerséis para reservar asiento... Reordenar esto era una necesidad a gritos. Hubo técnicos del Patronato (Deportivo Municipal) que me decían que no lo hiciera, que incluso podría tener consecuencias políticas, pero al final les hice ver la idea. No podíamos estar 80 años después con el mismo modelo de romper la entrada a mano y tener a un chico con un contador para ver cuánta gente ha pasado.

–¿Y cómo las ha acogido el público?

–En cuanto a a las butacas de la grada, el primer día estábamos súper nerviosos, doblamos el personal para el control de accesos de la grada y no hubo ningún problema. Y el tercer día la gente, que muchos de ellos al principio rechazaban pagar porque decían que aquí siempre habían venido gratis, ya quería sacar su entrada para tener asiento. He recibido muchísimas felicitaciones del público, e incluso de los guardias de seguridad, que decían que en ediciones anteriores habían tenido que intervenir en algún incidente a cuenta de los asientos y que este año ese problema se había atajado.

–¿Manejan cifra de cómo ha funcionado?

–Los asientos de las zonas centrales estaban prácticamente vendidos hace un mes. No tengo estadísticas concretas, pero aproximadamente un 80% se vendió por internet. El primer día de evento ya teníamos 4.000 euros más recaudados en entradas y abonos que el año pasado completo. ¿Por qué? Porque optaron por la compra online.

–En una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, Jesús Kocina, decía que más que un concurso deportivo, lo de Las Mestas es una fiesta.

–Las declaraciones de Kocina, al cual aprecio y con el que siempre he tenido un trato súper cordial, se desmontan por sí solas. Hemos preguntado a jinetes, a jueces y a la gente que viene del mundo de la hípica, y todos nos dicen lo mismo: que si esos fuese así no vendrían jinetes de la categoría de Alsharbaty, los Whitaker, Sira Martínez... Y a los jinetes les encanta el verde, porque tiene mucha más vistosidad y es más rápido que la arena. Y sí, hay mucha gente en el público, pero porque no es para cuatro élites, sino que es un concurso para todos los ciudadanos.

–Otro de los argumentos de Kocina era que si no se aumenta la cuantía económica de los premios el concurso bajará de nivel.

–Claro que me gustaría aumentarlo, incluso, si podemos, aumentarlo en medio millón de euros, que nos metería ya en un concurso cinco estrellas. Si logramos más patrocinios dispondríamos de más dinero y, evidentemente, más premios.

–También habló del circuito norte que, según sus palabras, atraería turismo de calidad y tendría un impacto económico para Gijón de entre 14 y 16 millones de euros.

–Ya le hemos transmitido que necesitamos que nos presente un proyecto, porque al fin y al cabo somos una entidad pública. Y también para conocer si existe viabilidad para las dos partes. Pero aquí lo más complejo es que estamos en el centro de la ciudad, y el modelo del que él habla, que ya lo hay por ejemplo en Oliva (Valencia) o en Vejer de la Frontera (Cádiz), requiere de unas capacidades para 2.000 caballos que aquí no tenemos. En Las Mestas molestaríamos a los ciudadanos y creo que no sería tan viable. El modelo que él quiere está en el Asturcón de Oviedo, que tiene 500 cuadras, pistas para entrenar, pistas para competir... Yo le invito a que vaya allí, porque ya está hecho. A esto hay que sumar que aquí (en Las Mestas), entre otras cosas, tenemos muchos deportes que acoger y no se vive solo de la hípica. No podemos echar a los del rugby o del ciclismo por ese proyecto.

–Otro gran proyecto que se cayó fue el ATP. ¿Era imposible volver a traerlo a Gijón?

–Lo intentamos, pero fue imposible. Watergen, la empresa organizadora, que era también patrocinadora, decidió no venir a España cuando Pedro Sánchez reconoció el estado palestino. Ellos ponían 2 millones de euros y nosotros 1,2 millones. Cuando se retiraron intentamos buscar un organizador, ¿qué pasó? Que nos pedían un dinero y ya nos faltaban 900.000 euros. Lo intentamos con tres o cuatro empresas, que son las que se dedican a hacer los eventos más importantes de tenis en España, pero no hubo manera. Al dueño de la licencia le pedimos que intentara bajar sus pretensiones, pero no quiso.

–¿Se intentará el año que viene?

–Lo primero que espero y deseo es que se termine la guerra, porque no me gusta que haya víctimas en ninguno de los dos bando; y si acaba pronto, sí, me encantaría que Watergen viniese de nuevo a organizarlo.

–¿Y el Mundial?

–Nunca estuve en las reuniones al más alto nivel, pero sí he estado al tanto de cómo iban las cosas, y creo que pasó un poco lo mismo que con la Liga Norte de hípica: faltó un proyecto. Yo, desde mi manera de gestionar como hago en el Patronato o hice en la empresa privada, hubiera hecho un cálculo estimativo de cuánto remanente iba a tener de aquí a 2030. Y ahí digo: pues nosotros podemos poner tanto. ¿Cuánto falta? ¿Cien? Pues se busca entre las otras partes. Otro asunto es que a lo mejor había que rebajar las ambiciones y no hacer un megraproyecto.

–Pero ahora el Ayuntamiento hará una reforma del estadio.

–La obra no depende del Patronato, pero estoy al tanto. Va a ser bueno y necesario, porque hace falta. Estoy esperando a que Infraestructuras termine el proyecto y poder ver qué parte tendrá que hacer el Sporting y cuál nosotros, el Ayuntamiento.

–Sí es competencia del Patronato las obras en el resto de instalaciones deportivas municipales.

–Solamente en este 2024 hemos hecho la cubierta auxiliar del Palacio de los Deportes y también la de El Llano-Contrueces. También hemos puesto luces LED a la pista central del Palacio de los Deportes, que nos permitirá un ahorro de consumo impresionante. Nos quedaría por cambiar el techo de Mata-Jove, que empieza la obra a primeros de octubre, y nos quedaría solo Moreda y La Tejerona, que esperamos abordar las obras de esas cubiertas este año y tendríamos todas las cubiertas reparadas en un ejercicio, cosa que no se hizo en años anteriores.

–En el PP tendrán a la vuelta de la esquina la convocatoria del congreso local. ¿Le gustaría que Ángela Pumariega fuese la próxima presidenta del PP de Gijón?

–Viendo el trabajo que estamos haciendo en el partido y viendo el trabajo que hacemos los cinco concejales del grupo municipal, para mí la número uno del Ayuntamiento tiene que ser la número uno del partido. Para mí, lo lógico sería que Ángela fuera la candidata. Creo que lo gestionaría muy bien.

–¿Es optimista con que se presente?–Sí, soy optimista. Como número dos del partido, ahí me tendrá para apoyarla, tanto si dice que sí como si dice que no.

