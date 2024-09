En Gijón la gente aprende a escanciar con los mejores profesionales: "Es todo un arte"

"Escanciar es un arte". Así lo aseguraban ayer los asistentes a la "masterclass" ofrecida por el campeón de Asturias Abraham Castellano y de la hostelera Loreto García, de la sidrería El Madreñeru, en Pola de Siero; una sesión magistral enmarcada en la Fiesta de la Sidra Natural, que se celebró bajo el orbayu en la plaza Mayor.

Pese a esa lluvia, los aspirantes a escanciadores que se dejaron caer por el escenario instalado frente al Ayuntamiento se contaron por decenas. "Soy de Barcelona, vine hace dos días y me da mucha curiosidad saber cómo se escancia la sidra. Al final a todos nos gustaría aprender a hacerlo", confesaba Elena Rodríguez, mientras atendía a las explicaciones de Castellano y García junto a su marido: "Es una pasada ver cómo los camareros lo hacen, incluso a veces sin mirar, con lo difícil que es", ahondó.

Mientras, en el escenario, García tomaba la iniciativa. "Queremos hacer una demostración de cómo se escancia bien. Después os animamos a que subáis al escenario a probar qué tal se os da. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla, no seáis tímidos", advertía la hostelera, mientras explicaba las claves de cómo coger la botella y el vaso, la postura correcta del cuerpo, de donde proviene la tradición de escanciar y la forma en la que se crea la sidra.

Andrea Lázaro recibe instrucciones de Loreto García, ante la atenta mirada de Abraham Castellano / A. P.

A continuación comenzaron a desfilar los aprendices. Francisco Ortiz, fue uno de los primeros. "Vengo de Cuenca, aunque llevo mucho tiempo viviendo en Madrid. Me encanta la sidra y siempre he querido aprender. Aunque a mi edad ya sea un poco tarde", afirmaba mientras sujetaba el vaso y comenzaba a echar la sidra. Dejó a todos los presentes sorprendidos, ya que no derramó ni una gota en el suelo. "Ya lo había probado alguna vez y me encanta hacerlo. La sidra es historia de Asturias. Beberla siempre está bien y por eso me gustaría aprender a escanciarla. Me está sorprendiendo mucho cómo hay que hacerlo", afirmó después.

Se animó entonces la valenciana Andrea Lázaro, levantando la mano desde el público. "Nunca lo he hecho, es algo de lo que tenía muchas ganas. Que no se caiga ni una gota al suelo es más difícil de lo que pensaba. Pero bueno, lo importante es que está muy rica y entra genial", afirmó.

De entre el público salió también el tinerfeño Roberto Domínguez, que disfrutaba con su mujer Teresa Robles de la explicación. "Estábamos dando una vuelta y nos hemos acercado a ver qué estaba pasando, nos parece súper curiosa la forma que tienen de echar la sidra, al final es un método que solo se utiliza aquí", destacó. Junto a él, su mujer confesaba, mientras le grababa con el móvil en el escenario, lo mucho que les está gustando Asturias. "Este tipo d iniciativa nos parece muy buena idea. Es una manera diferente de conocer también Asturias sus tradiciones y culturas", destacó en plena Fiesta de la Sidra que hoy celebrará la degustación, la entrega del Tonel de Oro y el premio a la mejor sidra.

