El jinete Álvaro González vuela en Gijón para triunfar en Las Mestas

Álvaro González de Zárate logró ayer uno de los triunfos más importantes de su carrera al imponerse en la prueba grande que cerraba la penúltima jornada del Internacional de Gijón.

La prueba grande de ayer, 1,50 de altura, se disputó bajo un baremo "Winning Round" según el cual los doce mejores tras un primer recorrido pasan a esa ronda de ganadores que no es un desempate al uso, ya que a ese segundo recorrido todos saldrán en igualdad de condiciones ya que no se tendrán en cuenta las penalizaciones del primero. Sin embargo, esa clasificación de la primera salida a pista sí establece el orden de la segunda que se lleva a cabo de manera inversa, esto es, primero sale el que haya acabado en duodécima posición y último el que haya sido el mejor.

La lluvia, que fue protagonista toda la tarde, fue en buena manera responsable de que bastantes de los inscritos, hasta nueve, decidieran finalmente no arriesgar y se retiraran antes de competir. El recorrido diseñado, como todos los de la presente edición del concurso, por el alemán Frank Rothenberger tenía una parte inicial más o menos sencilla, pero una última calle compuesta por dos dobles, bastante complicada. Ahí fueron donde los participantes cometieron la mayor parte de los derribos.

La ronda de ganadores contó con la presencia de tres españoles, el propio González de Zárate, Pello Elorduy y Laura Roquet, quien además había sido la mejor en el primer recorrido. El "winning round" fue emocionante y con cada participante que salía se batía el tiempo del anterior. Harry Allen, ganador el pasado año del Gran Premio, fue el que marcó el mejor tiempo con "Lukaku Vd Bisschop", 44.02 segundos, y parecía que iba a ser el ganador. Sin embargo, Álvaro González de Zárate hizo un recorrido perfecto con dos recortes excelentes montando a "Casa Diva PS" y en medio de una gran ovación el jinete vasco paró el cronómetro en 43.54, rebajando en 48 centésimas la marca del irlandés. Quedaban por salir aún varios participantes más, pero ninguno logró batir su marca. La prueba contó con dos españoles entre los tres primeros ya que tras Álvaro González de Záráte y Harry Allen se clasificó Pello Elordy con "Champenoise de Rampán", que finalizó en 45.63. La tercera española calificada para la "winning round", Laura Roquet, no pudo repetir su primer recorrido y acabó novena.

Se da la circunstancia de que Álvaro y Pello lideran las ligas nacionales Oro y Plata lo que demuestran que están teniendo una gran temporada.

La de ayer no fue una jornada propicia para Alsharbatly en especial esta última prueba en la que a buen seguro estaba entre los favoritos pero "Boeckmans Lord Pezi Junior" no estuvo por la labor y se reveló antes del primer obstáculo. El saudí logró dominarlo pero perdió mucho tiempo y aunque intentó estar entre los 12 primeros no lo logró.

