Jove se va de bonitada sin olvidar el vial

La lluvia que cayó sobre Gijón a lo largo de toda la jornada de ayer no supuso ningún impedimento para que alrededor de más de 170 personas se dieran cita en la sede de la asociación de vecinos "Santa Cruz" de Jove, que un año más acogió la tradicional bonitada. "Es algo histórico", expresó el líder vecinal José Ramón Fernández, que aseguró que "todos los que estamos aquí, estamos concienciados de que no vamos a permitir un vial en superficie, aunque tenga tramos parcialmente soterrados". "Juntarnos aquí nos sirve de desahogo, pero el vial siempre está presente y vamos a seguir peleando para que se haga un túnel", aseveró.

Tras el inicio de la tramitación ambiental del proyecto del vial de Jove en superficie, los vecinos de Jove presentes señalaron que "nos cansa que no se cuente con nuestra opinión". "Es algo inaudito, pero la clave está en que sigamos todos unidos y nos manifestemos", argumentó Joaquín Castillo, vicepresidente de la asociación, mientras disfrutaba de una jornada "especial". "La bonitada es siempre prestosa porque muchos socios se encuentran aquí y conseguimos que estén unidos", indicó Castillo, antes de celebrar que, un año más, el bonito estaba "muy rico". Los encargados de servirlo fueron, entre otros, José Luis Rodríguez, Manuel Requena, Noemí Villabrille y Lena Mari Álvarez.

Lena Mari Álvarez, con varias raciones de bonito, antes de servirlo a los comensales. / N. M. R.

Más allá de los vecinos de Jove, también hubo espacio en esta cita para los de otros barrios. Por ejemplo, no faltó a la cita José Luis García Nicieza, líder vecinal de Veriña. "Lo tienen muy bien organizado y montan una parrillada tremenda que les sale de maravilla", aplaudió García, a quien tampoco le convence el vial con tramos en trinchera. "Ya dejamos claro que no íbamos a aceptar ningún vial en superficie, y esta no deja de ser una manera de vestirlo. No entendemos la postura del Ministerio porque hay más opciones, como la de Aboño, pero hay que tener claro que lo que quieren es ahorrar dinero. Esta propuesta es reírse de los vecinos", desarrolló García.

A escasos metros de él estuvo el concejal de Participación y Atención a la Ciudadanía, el popular Guzmán Pendás, en una mesa en la que se encontraban seis miembros de la asociación de vecinos de la localidad riojana de Nájera. Ellos acudieron por segundo año consecutivo, después de que el secretario de la entidad vecinal de Jove, Virgilio Herrero, les invitara. "Nos tratan de maravilla y tanto la sidra como el bonito son espectaculares", subrayó Ciriaco Javier Rosales, líder de los vecinos de Nájera.

Suscríbete para seguir leyendo