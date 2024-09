A juicio un venezolano por someter químicamente a una joven y violarla en un festival de Gijón

Un posible episodio de sumisión química y posterior agresión sexual. La Audiencia Provincial de Gijón juzgará en las próximas semanas a un venezolano nacido en 1996 como supuesto autor de un delito de agresión sexual sobre una joven asturiana que, en el momento del ataque, tenía 18 años. Dichos hechos sucedieron en julio de hace dos años en el recinto ferial "Luis Adaro". Allí había ido la chica con varios amigos desde la localidad asturiana en la que reside para asistir a un concierto del festival Metrópoli. La agresión se produjo de madrugada, tras haberse quedado sola la joven. La chica declaró que no tiene recuerdos de cómo acabó con el procesado. Los análisis en sangre realizados posteriormente arrojaron resultados positivos en benzodiacepinas. A la víctima la encontró el jefe de seguridad del recinto "llorando y sin ropa interior" y a su lado estaba el agresor "con lo pantalones bajados".

El caso se remonta al 10 de julio de 2022. El relato de los hechos consta en un auto judicial del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón, fechado a 21 de noviembre de 2023 al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en el que la jueza considera que lo sucedido podría ser un delito de agresión sexual, penado con condenas de cuatro a doce años de cárcel. En este escrito, se recoge que la joven fue con otros tres amigos al Metrópoli en el coche de uno de ellos para ver un concierto y que llegaron al recinto ferial sobre las once de la noche. Nada más llegar, sigue el texto, acudieron al escenario grande para ver la actuación y allí tomaron "dos consumiciones" en una barra cercana al escenario. El escrito añade que la joven tomó otra copa tras acabar el concierto y que alegó que esta "no le sentó muy bien".

El relato de los hechos continúa diciendo que la víctima acudió después a una de las carpas para bailar y que, poco después, uno de los tres amigos con los fue a Gijón se fue del festival. Más tarde, sobre las dos y media de la madrugada, sus otros dos amigos se marcharon. La chica se quedó sola en el recinto ferial sin mayores problemas, puesto que uno de los vigilantes de seguridad del certamen era amigo suyo y había quedado con él para regresar a casa en coche cuando acabara el turno. Ya en esa carpa fue donde entabló contacto con el procesado. Este responde a las iniciales de J. A. B. G., de 26 años en aquel tiempo.

Según el auto, el supuesto agresor acompañó a la joven a dejar el bolso a donde se encontraba el vigilante de seguridad amigo suyo y este decidió sacarle una foto a los dos. Los hechos se precipitaron a las 2.45 horas de la mañana ya que el vigilante recibió un mensaje en su móvil escrito por la víctima que decía "ayuda". Entonces, el personal del festival se volcó para encontrar a la chica. La localizó, a las 3.05 de la madrugada, el jefe del dispositivo. Este, tal y como consta en el auto, halló al procesado con "los pantalones bajados" y a ella "llorando y sin ropa interior" tras haber mantenido relaciones sexuales con penetración sin consentimiento.

La instrucción del caso, que ya ha finalizado, fue larga. Además de tomar declaración a la joven y al agresor, que quedó en libertad provisional, hizo falta recabar la versión de los testigos. También se hizo un análisis en sangre a la joven en el que dio positivo en alcohol y en benzodiacepinas, una droga sedante. Ella alegó que nunca había tomado ningún tipo sustancia parecida antes y, aunque reconoce que no sabe si fue el agresor el que se la dio, entiende que así tuvo que ser al hilo de sucedido. La investigación también se centró en el móvil de la chica donde había fotos y vídeos previos al ataque. La chica declaró que, en esas imágenes, "estaba en un estado que no identifica". Añadió que solo tiene "flashes" de lo sucedido y que pierde todos los recuerdos nítidos de la noche durante dos o tres horas. También que, en condiciones normales, no habría tenido relaciones con el procesado.