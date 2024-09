El barrio más joven de Gijón ya tiene mucho amor propio: Nuevo Roces busca seguir creciendo

Los vecinos de Nuevo Roces demuestran el movimiento andando. Se pregunte en la calle que se pregunte, en las tiendas o en los chigres, la conclusión de los habitantes que llevan tiempo viviendo al sur de la ronda es la misma: el barrio crece, va para adelante. Antes, cuentan, no hace mucho, antes del covid, por no tener no tenían ningún supermercado. Tan solo "la cope", que es como algunos de por allí llaman a La Cooperativa. Ahora, reflexionan, tienen tres y cuentan con tiendas de todo tipo, todas concentradas, como si fuera un pueblo de película del Oeste, en la alargada avenida de Roces. Pero, añaden, necesitan más. Basta darse un paseo por el barrio más joven de Gijón para encontrar solares vacíos y solo hace falta mirar hacia arriba para ver enormes grúas poniendo orden y concierto al ladrillo. Nuevo Roces ha crecido, pero aún le queda. Sus vecinos esperan por el colegio, por el ambulatorio, por el instituto, por el desdoblamiento de la Carretera Carbonera y por una retahíla de pequeñas actuaciones que refuercen las muchas posibilidades de la zona.

La pequeña Diana Rodríguez con su madre, Raquel Muñiz, en el parque de Los Locos. / Juan Plaza

"Hay muchos barrios con necesidades. En todos hay cosas que reformar, modificar o que ampliar. Pero en Nuevo Roces aún hay que hacer. Partimos de cero", reflexiona Graciela Buzón, la presidenta de la asociación de vecinos. Ella, junto a otros miembros de la asociación, acompaña a LA NUEVA ESPAÑA por el barrio. "Aquí tenemos el suelo y ya. El único servicio municipal es la escuela infantil y ya nació pequeña. Somos un barrio en crecimiento, donde hay más gente de la que refleja el padrón", afirma Buzón. Ella es una enamorada del lugar. No es la única. Pese a que Nuevo Roces cuenta con apenas 14 años de vida, en esta población encapsulada entre la autovía del Cantábrico y la Minera, ha florecido un fuerte sentimiento de pertenencia. La asociación de vecinos ha tenido mucho que ver. La joven entidad ha dado ya algunos históricos del movimiento vecinal de Gijón como Miguel Bernardo. "Es un barrio tranquilo. Es como un pueblo, nos conocemos todos", agrega Covadonga Fernández. "Vine de Madrid hace dos años y aquí acogen", remarca Julia Machuca, las dos integrantes de la asociación.

El comerciante Alejandro García-Rendueles en su tienda. / Juan Plaza

Las reivindicaciones del barrio son varias. Más allá de acabar las obras del colegio y el consultorio, lo que piden es mejorar la seguridad de las paradas de bus, la conexión con la senda fluvial, asfaltar el aparcamiento del campo de La Braña Sur y también aumentar las plazas para dejar el coche en el barrio. Una solución que plantean es emplear la parcela destinada para el instituto, una obra que no está ni proyectada, para hacer un parking provisional. "Se podría hacer uno como el que hay en Peritos", resume Buzón. Hay más reclamaciones: el vallado del arrollo de La Braña, la construcción del centro municipal integrado (ahora van a Gijón Sur, en Pumarín) o el desdoblamiento de la Carretera Carbonera. "Creo que es de las obras más importantes que hay que hacer en Gijón", agrega la líder vecinal.

Alba Antuña e Isaac Fernández con su perro «Gotten» en la calle César Maese. / Juan Plaza

Hay más. Una de las claves de Nuevo Roces es su población. Cuesta encontrar personas mayores. Las familias con hijos o con perros o con las dos cosas son mayoría en este reserva urbana, valga el oxímoron, ubicada en el espacio central de la zona rural. Por contra, lo que no abundan son los parques. Lía Buzón, la hija de Graciela, tiene tres años. En un momento dado, la visita se dirige hacia la zona de juegos. "¿Mamá, qué vamos al ‘parque grande’ o al ‘parque pequeño’?", le pregunta la cría a su madre. La respuesta es al "parque grande" que es el conocido como parque de Los Locos, que en realidad no es que sea grande, pero sí más amplio que "el pequeño", que son solo dos columpios.

Obras de construcción del colegio de Nuevo Roces. / Juan Plaza

La falta de zonas de juego para los pequeños preocupa. "En el barrio hay muchas zonas verdes y eso es bueno para los niños, pero la verdad que el parque se queda muy corto", relata Raquel Muñiz, la madre de la pequeña Diana Rodríguez, una niña que disfruta escalando en las anillas del parque. "Haría falta ampliarlo y necesitamos otro en el otro extremo del barrio para la gente que vive allí", añade Muñiz. Cerca de allí está la única pista deportiva de la zona, una pequeña cancha de fútbol, donde cerca de 20 chavales se disputan el cuero. En el barrio donde la Federación Asturiana de Fútbol mueve los hilos del balompié regional, ese es el único espacio deportivo como tal.

Los espacios para las mascotas se echan en falta. "Hacen falta más papeleras para echar las bolsas y una zona para soltarlas", reflexionan Isaac Fernández y Alba Antuña, que paseaban por la calle César Maese con "Gotten", su labrador. Pese a lo que queda por hacer, Nuevo Roces es optimista. Zaira Moro y Azahara Cosano tienen 23 y de 19 años y allí viven desde niñas. Son vecinas y amigas. Y lo que dicen resume el sentir general. "Vivimos con nuestros padres y cuando nos vayamos buscaremos piso aquí", aseguran. Los comerciantes también están a gusto. Lo cuenta Alejandro García-Rendueles, que tiene una tienda. "Cualquier negocio aquí funcionaría", zanja.

