La Escuela de Comercio celebra hasta el viernes la III Muestra de Cine Lésbico

La proyección de "This is how a child becomes a poet", un documental homenaje a la poeta Patrizia Cavalli, abre hoy a las 18.30 horas la III Muestra de cine Lésbico de Asturias. El evento se celebra desde hoy y hasta el viernes en el salón de actos de la Escuela de Comercio, y está organizado por la Asociación para la Investigación de Conflictos Contemporáneos (AICC) y la Sociedad Cultural Gesto.

El resto de proyecciones de la semana serán a partir de las 18.00 horas. Mañana será el turno para "Nelly & Nadine", que aborda la historia de amor entre dos mujeres en el campo nazi de Ravensbrück en 1944. El miércoles se podrá ver "El secreto de las abejas". El jueves le tocará a "Blue Jean" y el cierre el viernes será el turno para "Salir del ropero", una película que está dirigida por Ángeles Reiné, una autora que mantendrá tras la proyección un encuentro con los asistentes a la III Muestra de Cine Lésbico, que sirve para poner el colofón al mes de los ciclos de cine en Gijón.