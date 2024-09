Gijón elige a "M. Busto", de Mayador, como la mejor sidra: "Es el premio al esfuerzo diario"

"Es un reconocimiento a todos los años que llevamos esforzándonos para mejorar el producto a diario". Con estas palabras se expresó ayer Verísimo Busto, el gerente de Sidra Mayador, después de conseguir el "Elogio de Oro" en la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón con su sidra "M. Busto". El lagar de Villaviciosa se impuso a los otros siete finalistas en una fase decisiva en la que partieron con el número 2. Tal y como explicaron los cinco miembros del jurado, hubo que llevar a cabo un desempate para decantar la balanza entre el producto presentado por ellos y por el número 7. "Es todo un honor. Estoy sin palabras, ha sido una sorpresa", resaltó Busto, al término de una jornada que sirvió para culminar el certamen, y en la que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entregó el "Tonel de Oro" al vicepresidente del Grupo El Gaitero, José Enrique Cardín. Además, el Grupo de coleccionismo sidrero concedió el premio a "La etiqueta más guapina" a Sidra Acebal.

Busto se mostró emocionado después de que el notario Javier Nogales confirmara que el jurado había elegido al producto presentado por Sidra Mayador como el mejor del certamen. El encargado de hacérselo saber a todos los presentes fue el presidente de Divertia, Oliver Suárez, que invitó a subir al escenario de la plaza Mayor a Busto. "Todo es gracias a los 25 empleados, que trabajan fuertemente. Este premio nos da un impulso. Sabíamos que habíamos traído buena sidra, pero todo se decide por matices muy pequeños y nunca se sabe lo que puede pasar", subrayó Busto, miembro de la tercera generación de una empresa creada en 1939 y que desde hace unos años, además de trabajar con sidra espumosa, lo hacen con la natural. "Los que formamos la tercera generación decidimos retomar la sidra natural porque era algo que nos faltaba", abundó Busto. Tan solo unos minutos después de protagonizar el cierre de la Fiesta de la Sidra Natural, Busto procedió a llamar por teléfono a los trabajadores de su empresa. "¡Que hemos ganado!", confirmó el gerente de Sidra Mayador al enólogo Ángel Recio. "Se lo curra todos los días mirando que todo esté bien y no tengo palabras para agradecérselo", indicó.

José Cardín y Carmen Moriyón, después de la entrega del «Tonel de Oro», ayer, en la plaza Mayor, junto a los miembros de la Banda de Gaitas «Villa de Xixón». / Juan Plaza

Previamente, para dar comienzo a la intensa programación del Día de la Sidra en Gijón, José Enrique Cardín recibió el "Tonel de Oro" a manos de Carmen Moriyón. Junto a ellos estuvieron el concejal de Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador; el presidente de Divertia, Oliver Suárez; el edil de Participación y Atención a la Ciudadanía, el popular Guzmán Pendás; el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro"; y el presidente de la Asociación Galbán, Lennart Koch.

"Es mucho más que una insignia. Es un reconocimiento justo y merecido a una trayectoria entregada a Asturias, y con ella, a uno de nuestros patrimonios más preciados: el de la sidra asturiana", destacó la regidora, antes de hacer hincapié en la trayectoria, los valores y el tesón de Cardín "por aquello en lo que cree y en lo que ama".

El galardonado definió el "Tonel de Oro" como "un broche ‘cum laude’ a mis 50 años de dedicación al mundo de la sidra". Durante su discurso, Cardín se centró en que quienes forman el sector sidrero deben trabajar en equipo. "En este tiempo he comprobado que vivimos en un mundo con profundos desencuentros que no tienen sentido y que perjudican al conjunto del sector. Pienso que esta distinción es el finiquito de ese periodo, y espero que sea el principio que nos dé fuerza a todo el sector porque solos somos buenos, pero juntos no hay quien nos pare", pidió Cardín.

Asimismo, el vicepresidente del Grupo El Gaitero afirmó que "la sidra natural tradicional no puede desaparecer, sino que tiene que mantenerse en su justa medida". "Es uno de los valores que más nos identifica", apuntó Cardín, al tiempo que puso el foco en que "ya se bebe en todo el mundo y tenemos que adaptarnos a los gustos de los consumidores de otros países". "Podemos hacerlo si lo hacemos en conjunto. Si lo hacemos uno por uno, nos costará más trabajo", advirtió.

Apenas una hora más tarde, mientras que el jurado formado por María José Hevia, Loreto García, Víctor Manuel Fernández, Miguel Prieto y Jacqueline Marcano trataba de determinar cuál era la mejor sidra de las presentadas, se procedió a la entrega de "La etiquetina más guapina de la Fiesta de la Sidra de Gijón". Los componentes del Grupo de coleccionismo sidrero, en este caso, le concedieron el premio a Sidra Acebal.

Suscríbete para seguir leyendo