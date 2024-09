Huerces pasa página con misa y fiesta

Tras el llanto, las lamentaciones y la impotencia ante la injusticia sufrida, la reflexión, el abrazo comunitario, el reencuentro y, en definitiva, la paz de un día de fiesta. San Martín de Huerces pasó ayer página a uno de sus capítulos más negros de los últimos años, el del saqueo y la profanación de su templo, con una jornada repleta de actividades en la que los vecinos pudieron reivindicar los profundos lazos que les unen. Lo hicieron, primero, con una misa oficiada por el párroco Fernando Velado asistido por el cura de Peón, José Enrique Fernández, uno de los muchos sacerdotes de la región que se volcaron con el templo de Huerces en forma de donaciones para reponer los bienes litúrgicos robados. Y después con una procesión alrededor de la iglesia y con una corderada organizada por la asociación de vecinos. "El robo nos ha dolido, pero ha habido mucha solidaridad", afirmaron los presentes.

El día salió redondo en Huerces. Una tímida niebla parecía querer engullir la cima del Pico el Sol y ofrecía una estampa ya casi postveraniega en la zona con la figura de la torre de Mina La Camocha de fondo. Pero esa niebla al final quedó en puro atrezo sobre la una de la tarde, cuando finalizó la misa, ya que el sol, y en definitiva la luz, terminó por reinar en esta parte de la zona rural gijonesa. Fernando Velado fue el encargado de tomar la palabra durante la eucaristía. Remarcó precisamente el cura la importancia de ese momento. No de ese en concreto –que también–, sino de la eucaristía en general. "Nos ordenamos para la eucaristía. Y el cura que no lo entienda o se ha equivocado de profesión o igual está haciendo una acción social que no le corresponde", afirmó para resaltar la relevancia de ese momento en el cristianismo.

Por la izquierda, Justo Gutiérrez, Mandi Fernández, Miguel Pastor, Isabel Martínez y Armando Suárez, ayer, tras la misa. / P. P.

Un encuentro que, como remarcó, fue posible gracias a esa ola de solidaridad con Huerces. La iglesia lució hasta arriba. Todos los bancos estaban llenos. Buena parte de la misa fue cantada con intervenciones de muy alto nivel. Velado se emocionó al tomar el micrófono. Afirmó que sentía "gratitud" por los que han ayudado en estos complejos momentos. "Todo lo que hay alrededor –indicó por los objetos litúrgicos– están para dar importancia a una forma", dijo en su sermón, de algo más de diez minutos. La procesión partió del templo después. Los fieles lo rodearon alegres y cantando canciones religiosas. Luego, volvieron a la iglesia donde Velado se despidió de ellos. La mañana finalizó sin más complicaciones, salvo por un pequeño susto. El órgano portátil del coro cayó al suelo haciendo el ruido característico de una nota prolongada por la reverberación. Fue un broche la mar de cinematográfico para la semana.

La solemnidad de la liturgia dio paso después a la alegría. Y alegría era lo que llevaban por bandera Isabel Martín y su marido, Justo Gutiérrez. A su edad provecta, pasan ahora la mitad del año en Gijón y la otra mitad en México, a donde emigraron allá por la mitad del siglo pasado. Vivieron en el "terrible" Distrito Federal y ahora, siempre que pueden, vuelven a Huerces. A su raíces. "Ahora toca disfrutar de las fiestas", afirmaron junto a su cuadrilla de amigos. "La misa ha estado muy bien y el robo fue una pena, pero el que roba creo que lo hace por necesidad", comentó, por su parte, María Jesús Rubio, otra mujer que ayer disfrutó de la vida en parroquia.